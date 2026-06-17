Liste d’attesa, Regione: “Visite ed esami per oltre 30.400 liguri grazie al percorso di tutela”

Liguria. Sono oltre 30.400 i cittadini liguri che hanno ottenuto una visita specialistica o un esame diagnostico grazie al percorso di tutela sperimentale attivato da Regione Liguria per garantire l’accesso alle prestazioni sanitarie nei tempi indicati dalla prescrizione medica quando la prenotazione ordinaria non è disponibile entro le scadenze previste. Il percorso si affianca ai canali già esistenti del numero verde e del canale URP che gestiscono circa 300 appuntamenti ogni giorno a livello regionale.

Dalla fine di aprile dello scorso anno a oggi, sono state oltre 30.400 le richieste di accesso al percorso di tutela. Di queste, 26.872 si sono concluse con l’erogazione della prestazione, 414 sono ancora in fase di gestione da parte delle Aziende sanitarie e 3.138 persone hanno rinunciato o sono uscite dal percorso.

“Il percorso di tutela è uno strumento concreto che consente di recuperare prestazioni che, in prima istanza, non sarebbe possibile garantire nei tempi previsti dalla ricetta – spiega l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò –. I numeri dimostrano che il sistema funziona e che sta dando risposte efficaci ai cittadini. Per questo, stiamo continuando a implementarlo, aumentando progressivamente il numero di prestazioni incluse nel percorso e rafforzando l’informazione affinché sempre più persone conoscano questa opportunità e possano usufruirne. Tra le prestazioni più significative che vengono gestite, ad esempio risultano la visita cardiologica, gastroenterologica oculistica, ortopedica; per le prestazioni diagnostiche, ecografia dell’addome completo, e gastroscopia”.

Il percorso di tutela si attiva quando il cittadino ha provato a effettuare la prenotazione attraverso i canali ordinari, Salute Simplex, Prenoto Salute, CUP, farmacie, medico di medicina generale o pediatra di libera scelta ma non è riuscito a ottenere un appuntamento entro i tempi previsti dalla prescrizione. In questi casi, la richiesta viene presa in carico direttamente dall’Area di riferimento che individua una soluzione alternativa e programma la prestazione entro le tempistiche corrette.

Questo percorso si attiva automaticamente per alcune tipologie di visite ed esami: una volta individuata la disponibilità, sono gli operatori dedicati a contattare direttamente il cittadino per comunicare data e luogo dell’appuntamento. L’elenco delle prestazioni attualmente incluse è in costante aggiornamento ed è consultabile sul sito di Regione Liguria qui.

Per le prestazioni che ancora non sono inserite nel percorso di tutela, l’interessato può telefonare al numero verde della propria Area e chiedere di essere richiamato per ottenere la prestazione nei tempi previsti.

Elenco dei numeri Asl per avere la prestazione nei tempi corretti quando attraverso il CUP questo non è possibile:

Area 1:

800 186 044

da lunedì a venerdì, ore 9.00 -13.00

Area 2:

800 183 422

dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00

Area 3:

800 185 055

dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 15.00

Area 4:

800 185 088

dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16

Area 5:

800 240 042

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30

0187 533915

martedì e giovedì dalle 14 alle 16

La campagna informativa

La campagna di comunicazione ha come obiettivo quello di far conoscere ai cittadini i nuovi strumenti per ottenere la prestazione nei tempi previsti dalla ricetta del medico e si fonda su un vademecum pubblicato sui canali social di Regione Liguria e su quattro video informativi disponibili sul canale salute di Regione.

In queste quattro clip vengono spiegati:

1) La ricetta del medico e i tempi per ottenere la prestazione

2) I canali di prenotazione per visite ed esami

3) Il percorso di tutela

4) Le informazioni sulla disdetta di visite ed esami