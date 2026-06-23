Lions Club Savona Torretta, passaggio della campana tra riconoscimenti e nuovi ingressi: “Una nuova stagione al servizio della comunità”

Savona. Una serata all’insegna dell’amicizia, del servizio e della continuità associativa ha caratterizzato il tradizionale Passaggio della Campana del Lions Club Savona Torretta, appuntamento che segna la conclusione di un anno lionistico e l’inizio di una nuova stagione di impegno al servizio della comunità.

La cerimonia si è svolta alla presenza di numerose autorità lionistiche, soci e ospiti. Tra i presenti il Past Presidente del Consiglio dei Governatori Mauro Bianchi, il Past Presidente del Consiglio dei Governatori Claudio Sabattini, il GMT Distrettuale Simone Mariani, la Presidente di Circoscrizione Danila Spirito e numerosi officer provenienti dai Club del territorio.

Nel corso della serata sono stati ripercorsi i principali service e le attività che hanno caratterizzato l’anno appena concluso, confermando il ruolo del Lions Club Savona Torretta come realtà attiva e radicata nel territorio, capace di promuovere iniziative nei settori della salute, dei giovani, della solidarietà, dell’inclusione e del sostegno alle persone più fragili.

Un momento particolarmente significativo è stato dedicato ai giovani. Alla presenza della Presidente Leo Giulia Espis e dei Cuccioli Lions, il Club ha accolto ufficialmente un nuovo ingresso nel gruppo dei Cuccioli, segno concreto della volontà di investire nelle nuove generazioni e trasmettere i valori del servizio, della cittadinanza attiva e dell’impegno verso gli altri.

La serata è stata inoltre impreziosita dalla consegna delle onorificenze della Lions Clubs International Foundation. Il prestigioso riconoscimento Melvin Jones Fellow (MJF) è stato conferito a Luca Espis, Mario Lerone e Simone Mariani, mentre il riconoscimento Progressive Melvin Jones Fellow (PMJF) è stato assegnato a Rosella Scalone. Un tributo al loro impegno costante, alla dedizione dimostrata nel servizio lionistico e al contributo offerto nel sostenere le attività umanitarie della Fondazione Lions a livello locale e internazionale.

Particolarmente emozionante anche il momento dedicato ai riconoscimenti ai soci che durante l’anno si sono distinti per disponibilità, spirito di servizio e partecipazione alla vita del Club.

La serata è stata anche l’occasione per accogliere nel Lions Club Savona Torretta due nuovi componenti del Club: la professoressa Daniela Spirito e l’avvocato Dante Mirenghi. La loro presenza arricchisce ulteriormente il patrimonio di competenze, esperienza e sensibilità che caratterizza il Club, rafforzandone la capacità di promuovere iniziative e service sempre più vicini alle esigenze della comunità.

Cuore della cerimonia è stato il tradizionale Passaggio della Campana tra il Presidente uscente Roberto Rosa e la Presidente incoming Simona Aresco. Con il passaggio del distintivo e dei simboli della Presidenza si è compiuto il gesto che rappresenta la continuità dell’impegno lionistico e la trasmissione della responsabilità di guidare il Club nel nuovo anno sociale.

Nel suo intervento, Simona Aresco ha ringraziato i soci per la fiducia accordata, confermando la volontà di proseguire il percorso di crescita del Club, valorizzando i service consolidati e sviluppando nuove progettualità capaci di rispondere ai bisogni emergenti del territorio.

“La serata si è conclusa in un clima di partecipazione e condivisione, rinnovando il senso di appartenenza a una grande associazione internazionale che da oltre un secolo opera secondo il motto “We Serve”, mettendo al centro le persone, la solidarietà e il bene comune”.