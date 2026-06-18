Lions Club Alassio Baia del Sole, avvicendamento alla presidenza tra Maurizio Cova e Paola Bottiroli

Alassio. Nella cornice della baia di Alassio si è svolta la tradizionale Charter del Club, appuntamento che ha coinciso con il passaggio di consegne della “campana” tra il presidente uscente Maurizio Cova e la nuova presidente Paola Bottiroli.

Alla cerimonia hanno partecipato oltre 140 persone: numerosi soci, cuccioli Lions, familiari ed amici, insieme ai rappresentanti delle autorità locali civili e militari del territorio, delle associazioni locali, nonchè soci provenienti da altri Club Lions e, graditi ospiti , i nostri gemelli francesi del Lions Club Ratuelle di Saint Tropez , la cui presenza ha ulteriormente rafforzato il valore di amicizia e collaborazione che caratterizza il lionismo internazionale.

Nel corso della serata sono stati ripercorsi i principali risultati dell’anno sociale appena concluso e presentati gli obiettivi futuri, nel segno della continuità amministrativa e dell’impegno al servizio del territorio.

L’evento ha assunto un significato particolare perchè inserito nelle cebrazioni per il 70° anniversario del Club, traguardo che testimonia una lunga storia di amicizia, dedizione e servizio. Un percorso sviluppato nel rispetto dei valori lionistici, con iniziative orientate alla solidarietà, all’inclusione e all’attenzione verso i bisogni della comunità.

Tra i momenti più significativi della serata, anche la partecipazione dei più giovani: “i Cuccioli” che hanno firmato una pergamena ricordo della loro prima Charter, gesto simbolico che ha rappresentato il passaggio ideale tra generazioni e il senso di appartenenza alla vita del Club.

L’atto che rappresenterà per sempre il Club è la presentazione del libro dedicato a Emanuele “Nello” Aicardi. Un’opera che raccoglie e testimonia l’attività svolta dai vari presidenti che si sono succeduti dal fondatore del Club Enrico Kuster nel 1956 e magistralmente portata a termine dalle nipoti Piera e Antonella Olivieri.

La serata si è conclusa con il rinnovo dell’impegno a proseguire il percorso intrapreso, valorizzando l’eredità costruita in settant’anni di attività e continuando a promuovere gli ideali lionistici che hanno guidato l’azione nel tempo.