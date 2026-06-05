Liguria, sei appuntamenti Plastic Free contro i mozziconi di sigaretta: tappe a Celle Ligure, Carcare, Millesimo e Plodio

Liguria. Sei appuntamenti in Liguria per dire basta all’abbandono dei mozziconi di sigaretta nell’ambiente. Domani, sabato 6 giugno, e dopodomani, domenica 7 giugno, anche la regione sarà protagonista della grande mobilitazione nazionale promossa da Plastic Free Onlus in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, che si celebra oggi 5 giugno, e nel percorso di avvicinamento alla Giornata Mondiale degli Oceani dell’8 giugno.

L’iniziativa, promossa dall’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, coinvolgerà volontari, cittadini, amministrazioni comunali, associazioni e realtà del territorio in una serie di attività dedicate alla raccolta dei mozziconi di sigaretta e alla sensibilizzazione sui danni provocati da uno dei rifiuti più diffusi e sottovalutati. Per l’edizione 2026 il claim scelto è: “Il pianeta non è un portacenere”.

In Liguria gli appuntamenti saranno sei: Genova: Sabato 6 giugno, ore 10:00 – Cleanup con ritrovo presso Monte Moro, Piazzale Ex Osteria (Referente: Ivan Vianello).

Celle Ligure: Sabato 6 giugno, ore 14:30 – Passeggiata ecologica con ritrovo in Piazza Assunta (Referente: Martina Di Adamo).

Carcare: Sabato 6 giugno, ore 15:00 – Raccolta mozziconi con ritrovo in Piazza Cavaradossi, presso il parco giochi (Referente: Giada Palagano).

Millesimo: Sabato 6 giugno, ore 15:30 – Raccolta mozziconi con ritrovo in Piazza Pertini, dalla Società Operaia (Referente: Anna Cerrato).

Celle Ligure: Domenica 7 giugno, ore 09:30 – Raccolta mozziconi con ritrovo in Via Stefano Boagno 11, davanti all’entrata del Comune (Referente: Martina Di Adamo).

Plodio: Domenica 7 giugno, ore 10:00 – Raccolta mozziconi con ritrovo in Località Piani, zona Pro Loco (Referente: Manuela Torterolo).

I mozziconi rappresentano una delle principali fonti di microplastiche disperse nell’ambiente. Molti cittadini ignorano che i filtri delle sigarette non sono fatti di cotone, ma di acetato di cellulosa, una plastica sintetica che può impiegare oltre dieci anni per degradarsi, frammentandosi progressivamente in micro e nanoplastiche invisibili.

Secondo le stime internazionali, ogni anno nel mondo vengono dispersi circa 4,5 trilioni di mozziconi. In Italia si consumano oltre 70 miliardi di sigarette l’anno e una parte consistente dei filtri finisce su strade, marciapiedi, tombini, spiagge e corsi d’acqua. Un singolo mozzicone può contaminare fino a 500 litri d’acqua rilasciando metalli pesanti e sostanze tossiche dannose per gli ecosistemi acquatici.

“La Liguria risponde con sei iniziative distribuite tra città, borghi e aree pubbliche, confermando una partecipazione concreta alla mobilitazione nazionale – dichiara Ivan Vianello, referente regionale Plastic Free Liguria –. I mozziconi sono rifiuti piccoli solo nelle dimensioni, ma il loro impatto sull’ambiente può essere enorme. In una regione come la nostra, così profondamente legata al mare, ogni cicca abbandonata a terra rischia di raggiungere tombini, corsi d’acqua e litorali. Con questi appuntamenti vogliamo ricordare che la tutela dell’ambiente parte dai gesti quotidiani e dalla responsabilità di ciascuno”.

“Pochi minuti per fumare una sigaretta, più di dieci anni affinché ciò che ne resta scompaia dall’ambiente – dichiara Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus –. Dietro un gesto apparentemente banale si nasconde un danno silenzioso che resta nel tempo: contamina il suolo, raggiunge i tombini, arriva nei fiumi, finisce in mare ed entra nella catena alimentare, tornando poi sulle nostre tavole e nel nostro corpo sotto forma di micro e nanoplastiche. Nel weekend del 6 e 7 giugno porteremo in tutta Italia migliaia di volontari per dire che il pianeta non può essere trattato come un portacenere”.

Plastic Free sottolinea come il problema non riguardi soltanto il decoro urbano, ma anche la salute degli ecosistemi e degli oceani. Attraverso tombini e reti fognarie, milioni di mozziconi raggiungono fiumi e mari, mettendo a rischio pesci, tartarughe, uccelli e biodiversità.

Le iniziative sono aperte a cittadini, famiglie, scuole, associazioni, aziende e amministrazioni comunali. L’elenco completo degli appuntamenti è disponibile sulla pagina Eventi del sito ufficiale di Plastic Free, dove è possibile scegliere l’evento più vicino e iscriversi gratuitamente per partecipare alla mobilitazione nazionale.