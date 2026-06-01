Liguria, per il 2 giugno previste piogge e temporali, possibile allerta last minute: “Scenario incerto”

Genova. Un peggioramento meteo breve ma intenso promette di spezzare l’estate anticipata in Liguria, chiudendo all’insegna del maltempo il ponte festivo del 2 giugno. Proprio a partire dal pomeriggio di martedì si attendono piogge e temporali, localmente anche intensi, con possibili grandinate. Uno scenario ancora avvolto dall’incertezza previsionale, che potrebbe ancora evolvere verso uno stato di allerta.

“Sarà un passaggio abbastanza rapido: i fenomeni più intensi ci riguarderanno dal primo pomeriggio di martedì fino alle prime ore della notte di mercoledì, in tutto circa 15 ore – spiega Dario Hourngir, previsore del centro meteo Arpal -. Anche domani mattina il tempo non sarà bello, avremo condizioni di cielo grigio e deboli piogge soprattutto sui settori centrali. Poi inizieranno a svilupparsi rovesci anche a sfondo temporalesco”.

E qui, ad oggi, i modelli matematici alla base delle previsioni non sono concordi: “Alcuni suggerivano scenari più energetici con temporali di forte intensità in movimento dal Basso Piemonte al centro della Liguria con successivo coinvolgimento del Levante. Altri vedevano fenomeni più disorganizzati e qualche temporale più intenso sul Levante – prosegue Hourngir -. In linea generale ci aspettiamo il grosso della pioggia sulla parte orientale, ma la probabilità di fenomeni di forte intensità sul centro andrà rivalutata nella giornata di domani con gli ultimi aggiornamenti modellistici”.

Al momento il bollettino Arpal prevede “bassa probabilità” di temporali forti per martedì 2 e mercoledì 3 giugno e una quantità “significativa” di pioggia su Tigullio e Spezzino. Ma la prossima uscita, domani intorno all’ora di pranzo, potrebbe innalzare il livello di attenzione e comportare quindi l’emissione di un’allerta meteo: “Deve esserci comune accordo tra i modelli – osserva il previsore – perché al momento non tutti gli ingredienti per fenomeni temporaleschi diffusi sono presenti al 100%. La maggior parte riguarderà comunque la Pianura Padana”. In ogni caso il momento peggiore per Genova dovrebbe essere tra il pomeriggio e la serata del 2 giugno.

L’effetto sulle temperature sarà evidente, ma la tregua durerà poco: “Sicuramente caleranno nei valori massimi di 3-4 gradi, mentre le minime non subiranno grosse variazioni a causa del cielo nuvoloso. Ma sarà un cambiamento effimero – avverte Hourngir – perché già da mercoledì avremo un deciso miglioramento. Le temperature massime tenderanno ad aumentare e arriverà aria più secca, quindi non è escluso un effetto favonio ad aumentare ulteriormente i valori soprattutto sul centro”. La tendenza vede poi il possibile transito di una nuova area depressionaria tra giovedì e venerdì, ma l’affidabilità è ancora troppo scarsa.