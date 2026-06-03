“Liguria Coast to Coast”: lo sport diventa un viaggio di inclusione e solidarietà

Albissola Marina. Free Sport Asd, Associazione sportiva di promozione sociale nata a Genova nel 2016, lancia “Liguria Coast to Coast”, progetto di ciclismo inclusivo che attraverserà la Liguria in cinque tappe, da Ventimiglia a La Spezia, realizzato grazie al supporto di Fondazione Carige e Stelle nello Sport con il progetto SportAbility sostenuto da Regione Liguria e il patrocinio e collaborazione dei Comuni di Genova, Ventimiglia, Imperia, Albisola, Sestri Levante e La Spezia L’evento, che si terrà dal 15 al 19 giugno, è stato presentato presso la sede di Fondazione Carige alla presenza di Andrea Rivellini (Presidente della Commissione Sport di Fondazione Carige), Simona Ferro (vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport), Donatella Alfonso (consigliera comunale di Genova), Laura Patrignani (Usr Liguria) e i rappresentanti di Free Sport Eugenio Bardelli e Luisa Lo Sordo.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere un modello di accessibilità e sostenibilità già sperimentato dall’associazione nelle proprie attività sportive rivolte a persone con e senza disabilità. Il progetto coinvolgerà realtà locali attive nell’ambito della disabilità e prevede percorsi accessibili anche grazie all’utilizzo di biciclette adattate e infrastrutture adeguate. L’obiettivo è favorire la partecipazione attiva, l’inclusione sociale e l’avvicinamento al mondo dello sport, valorizzando al tempo stesso il territorio ligure e costruendo una rete regionale di associazioni impegnate nella diffusione di una cultura inclusiva attraverso lo sport.

“Le attività proposte mirano a favorire una crescita della persona nella sua interezza con uno sviluppo sul piano motorio, relazionale e cognitivo”, sottolineano Eugenio Bardelli e Luisa Lo Sordo, fondatori di Free Sport e organizzatori dell’evento. “Tutti devono avere la possibilità di raggiungere il proprio traguardo”.

“Liguria Coast to Coast” non è solo un evento sportivo territoriale, ma si fa portavoce di un importante messaggio di solidarietà internazionale. L’iniziativa nasce infatti per sostenere il progetto MESA dell’associazione L’Africa Chiama ODV (che celebra i suoi 25 anni di attività dalla parte dei diritti). I fondi raccolti aiuteranno a finanziare attività educative, sportive e percorsi di inclusione dedicati a bambini e ragazzi a Lusaka, in Zambia.

“Fondazione Carige è orgogliosa di sostenere questa importante iniziativa che promuove l’inclusione attraverso lo sport”, sottolinea Andrea Rivellini, Presidente della Commissione Sport di Fondazione Carige. “Riconosciamo nello sport un potente strumento attraverso il quale superare le barriere sociali e fisiche e grazie al quale ogni singolo individuo forma il proprio carattere. Un presidio socio culturale essenziale nello sviluppo delle giovani generazioni ma anche un aiuto sanitario di grande efficacia per la terza età. Lo sport è considerato da Fondazione Carige come uno degli ambiti nel quale incentrare la propria azione e pertanto siamo con piacere a sostegno di Free Sport e di tutti coloro che attraverseranno la Liguria su due ruote nel segno dell’inclusione e dell’accessibilità allo sport”.

“Siamo felici di supportare questa manifestazione che unisce tutto il territorio regionale nel segno dell’attività fisica, dell’inclusione e della solidarietà a livello internazionale – spiega il vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro -. Gli atleti potranno seguire un percorso articolato in cinque tappe e totalmente privo di barriere architettoniche: uno spot fantastico per la nostra regione, che si conferma una volta di più una “palestra a cielo aperto” accessibile a tutti senza distinzioni, da Ponente a Levante. Lo sport è un potentissimo strumento per fare del bene e veicolare messaggi universali: siamo certi che vivremo una grande giornata, valorizzata anche dalla preziosa sinergia fra diverse realtà e associazioni del territorio”.

“È una pedalata protetta ma è aperta a tutti”, evidenzia Donatella Alfonso, Presidente della Commissione Sport e Cultura del Comune di Genova. “Lo sport è un momento di crescita, è un momento di condivisione, è un momento di libertà. Perché tutti si devono sentire liberi di poter partecipare senza farsi dei problemi, ovviamente, della propria forma fisica o della propria abilità sportiva. Credo sia una bellissima occasione di vivere i territori, di scoprire a passo lento luoghi e modi di aggregazione”.

“Siamo orgogliosi di sostenere questa splendida iniziativa attraverso Sportability, il progetto “inclusivo” di Stelle nello Sport”, sottolinea Michele Corti, presidente dell’Associazione Stelle nello Sport. “Abbiamo lanciato questo progetto nel 2021 per diffondere i valori dello sport che include. Un faro “potente” su tutta la straordinaria attività sportiva, non solo agonistica, organizzata in Liguria. Un percorso quotidiano attraverso il portale www.sportabilityliguria.it dove si presentiamo tutte le Associazioni che operano sul territorio, fornendo anche utili informazioni di servizio e mettendo in contatto operatori sportivi e famiglie per un sempre maggiore sviluppo dello sport dedicato alle persone con disabilità. Complimenti agli amici di Free Sport per questa bellissima “traversata” e a tutte le istituzioni e i partner che l’hanno sostenuta”.

Il format delle tappe e l’accessibilità

Il percorso è studiato per garantire la massima inclusione, sfruttando le infrastrutture ciclabili esistenti e spazi urbani pianeggianti, privi di barriere architettoniche. Per garantire la sicurezza, è stato richiesto il supporto della Protezione Civile e della Polizia Locale.

Ogni tappa giornaliera si articolerà in due momenti distinti:

Fase di trasferimento. Un percorso in autonomia dalla partenza al punto di ritrovo, riservato allo staff di Free Sport e ai ciclisti accompagnatori. Percorso inclusivo cittadino: Dalle ore 14:00 (ritrovo) con partenza alle 14:30, la tappa si apre alla cittadinanza, alle famiglie e agli atleti con disabilità.

L’arrivo al traguardo. Previsto entro le ore 16:30, culminerà in un’area attrezzata (attiva fino alle 18:00) dove chiunque potrà sperimentare l’uso di biciclette adattate, pedane e percorsi accessibili in totale sicurezza, assistiti da istruttori qualificati. L’organizzazione metterà a disposizione biciclette speciali studiate per disabilità motorie, sensoriali e intellettivo-relazionali, oltre a fornire supporto tecnico costante.

Il Percorso.

1° TAPPA: VENTIMIGLIA – IMPERIA:

Punto di ritrovo ore 14: ex stazione di Porta Maurizio

Partenza per il traguardo ore 14.30 e arrivo presso: Anfiteatro nel parco La Rabina, dove sarà allestito il percorso accessibile con pedane adattate

2° TAPPA: IMPERIA – ALBISSOLA:

Punto di ritrovo ore 14: terrazza esistente all’ingresso di Albissola Marina

Partenza per il traguardo ore 14.30 e arrivo presso: Piazzale Marinetti, dove sarà allestito il percorso accessibile con pedane adattate

3° TAPPA: ALBISSOLA – GENOVA

Punto di ritrovo ore 14: Piazza de Ferrari

Partenza per il traguardo ore 14.30 e arrivo presso: Piazza Rossetti, dove sarà allestito il percorso accessibile con pedane adattate

3° TAPPA: GENOVA – SESTRI LEVANTE

Punto di ritrovo ore 14: ciclabile, luogo da definire (call organizzativa mercoledì 03 giugno)

Partenza per il traguardo ore 14.30 e arrivo presso: Parco Nelson Mandela (da confermare), dove sarà allestito il percorso accessibile con pedane adattate

4° TAPPA: SESTRI LEVANTE – LA SPEZIA

Punto di ritrovo ore 14: Velodromo La Bottagna (da confermare)

Partenza per il traguardo ore 14.30 e arrivo presso: Palazzetto dello sport G. Mariotti in via Federici 1, dove sarà allestito il percorso accessibile con pedane adattate