L’export ligure cresce del 20,8% nel primo trimestre dell’anno, l’assessore Piana: “Ora consolidare questo risultato”

Liguria ai vertici dell’export nazionale. A rilevarlo è l’Istat, che registra nel primo trimestre dell’anno una crescita regionale del 20,8% rispetto al 2025.
“Dati che ci collocano sul podio delle Regioni più virtuose – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Merito di un sistema economico regionale che già in passato aveva dimostrato saper reggere alle varie crisi congiunturali e che, anche nei primi mesi di quest’anno, si conferma in buono stato di salute”.
“Come Regione Liguria, stiamo lavorando, anche attraverso i tavoli tecnici della Cabina di regia di coordinamento della Blue Economy, per consolidare e sviluppare questo posizionamento nazionale” conclude.