L’estate cairese si accende al Castello: approvato il calendario del primo mese di eventi

Cairo Montenotte. Al via l’Estate Cairese al castello: la Giunta ha approvato il calendario preliminare delle iniziative ritenute idonee.

Lo scorso mese di aprile, per ridare nuova vitalità al complesso storico, l’Amministrazione, nell’ambito della programmazione coordinata degli eventi aveva avviato una manifestazione di interesse per raccogliere proposte finalizzate alla realizzazione di iniziative culturali, artistiche, ricreative e di valorizzazione del territorio, da svolgersi presso gli spazi del Castello comunale. Eventi e attività complementari e non sostitutive rispetto a quelli già presenti e consolidati nel centro cittadino e nelle frazioni, con la finalità di favorire integrazione, sinergie e una proposta estiva più ampia, evitando sovrapposizioni improprie e garantendo coerenza con la programmazione comunale complessiva.

Il periodo di riferimento per la programmazione delle iniziative è individuato indicativamente dal 15 giugno al 15 settembre, escludendo le giornate dal 9 luglio 2026 al 12 luglio 2026 (Sagra della Tira) e dal 5 agosto 2026 al 10 agosto 2026 (Cairo Medievale).

Diverse le le iniziative proposte da associazioni ed enti del Terzo Settore; operatori culturali, artistici e creativi; soggetti pubblici e imprese e operatori economici che costituiscono un’importante occasione per sperimentare modalità di utilizzo degli spazi recentemente riqualificati e per consolidare il ruolo del Castello quale luogo di aggregazione, promozione culturale e valorizzazione dell’identità cittadina.

Ad aprire la stagione il 4 luglio, alle ore 18, sarà la Banda “Giacomo Puccini” con “Note al castello”, un tardo pomeriggio dedicato alla musica grazie a una selezione di brani e marcette all’insegna dell’allegria e della condivisione.

A seguire il 17 luglio, alle ore 17, la “Giornata benessere”, una lezione all’aperto di pilates facciale per principianti ed adulti immersa nella natura per riscoprire la connessione tra corpo e mente.

La serata del 18 luglio, alle 21, “Vocal Art” proporrà “Le voci dei grandi”, un viaggio tra gli artisti che hanno rivoluzionato la musica, raccontato con canzoni e monologhi.

Il 23 luglio sempre alle 21, l’associazione “Vivi Piana Crizia” presenterà “Ti racconto un libro”, un momento di riflessione e approfondimento con la lettura de “Il sistema periodico” di Primo Levi.

Questi sono i primi eventi nel calendario preliminare delle manifestazioni ritenute idonee, altri sono in fase di definizioni e potranno essere vagliate ulteriori manifestazioni d’interesse in corso d’opera.

“L’antico maniero costituisce uno dei principali simboli storici, identitari e paesaggistici della Città e rappresenta un luogo di particolare pregio, in grado di ospitare iniziative pubbliche di carattere culturale e ricreativo, nel rispetto della sua natura e delle sue peculiarità – spiega il sindaco Paolo Lambertini – Nel corso degli anni, le Amministrazioni comunali che si sono succedute hanno promosso interventi di recupero, manutenzione e valorizzazione del sito e dell’area circostante, con l’obiettivo di favorire una fruizione ordinata e accessibile e di restituire alla cittadinanza un bene di rilievo e di memoria. Nel tempo, tuttavia, l’area del Castello e le infrastrutture connesse hanno subito fenomeni di degrado e ripetuti atti vandalici, con particolare riferimento agli impianti e alle dotazioni di servizio, determinando una progressiva riduzione delle condizioni di sicurezza e fruibilità, per tali ragioni si è reso necessario avviare un nuovo programma di interventi mirati a ripristinare decoro, sicurezza e accessibilità. Riteniamo strategico promuovere la progressiva riapertura e restituzione alla cittadinanza degli spazi del Castello comunale, favorendone la fruizione mediante attività culturali, ricreative e di valorizzazione del territorio. Direi che visto l’interesse dimostrato siamo sulla buona strada”.