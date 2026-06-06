Legino U19, Penna applaude il Legino: “Forse migliore stagione in 28 anni, futuro con il Savona? Ora mi godo il momento”

Quiliano. Si chiude con una sconfitta di misura ma anche con tanti applausi la straordinaria stagione del Legino Juniores. Al “Picasso” i verdeblù cedono 1-0 alla Sestese nel ritorno della semifinale nazionale, pagando soprattutto il pesante 4-1 maturato in Toscana nella gara d’andata. A decidere il match è la rete di Patrignani al 27’ del primo tempo.

Al termine della partita mister Maurizio Penna ha voluto innanzitutto rendere merito agli avversari, senza però nascondere l’orgoglio per il percorso compiuto dai suoi ragazzi.

“Faccio i complimenti alla Sestese, una squadra degna dello scudetto che porta sul petto. Però penso che oggi la mia squadra abbia dimostrato di poter competere in queste fasi nazionali, dando il cuore e tutto quello che aveva. Forse il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, ma non dimentichiamo che affrontavamo una grandissima squadra. Auguro loro il meglio per il prosieguo del percorso, mentre io sono orgoglioso dei miei ragazzi e di quanto hanno fatto dall’inizio della stagione fino a oggi”.

Guardando ai 180 minuti della semifinale, il tecnico individua nella sfida d’andata il principale motivo dell’eliminazione.

“Il rammarico è soprattutto per la gara di andata. Nel primo tempo avevamo fatto bene, mentre nella ripresa è mancato qualcosa e il risultato finale è diventato troppo pesante da recuperare. Oggi ci abbiamo provato in tutti i modi, mettendo in campo tutto quello che avevamo, ma non è bastato”.

Una stagione comunque destinata a rimanere nella storia recente del club savonese, capace di laurearsi campione regionale e di arrivare fino alle semifinali nazionali contro i campioni d’Italia in carica.

“Adesso voglio godermi questa stagione perché è stata qualcosa di straordinario. Probabilmente è stata la migliore dei miei 28 anni da allenatore. Ho ancora tanta adrenalina addosso e il ricordo di questi ragazzi resterà sempre con me”.

Infine una battuta sul futuro personale, tema inevitabile dopo l’eccezionale annata vissuta alla guida del Legino e le voci sull’unione con il Savona.

“Con il Savona? Vedremo. In questo momento penso solo a godermi ciò che abbiamo fatto. Poi ci sarà tempo per fare tutte le valutazioni del caso”.