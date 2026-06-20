Lega Savona: Edoardo Ghezzi nominato vice segretario

Savona. Nella serata di ieri,19 giugno si è svolta la prima riunione del Consiglio Direttivo della sezione della Lega di Savona. Durante l’incontro, il Segretario cittadino Giorgio Calabria ha ufficializzato la nomina del Vice Segretario: si tratta del ventitreenne Edoardo Ghezzi, che affiancherà Calabria nella gestione della segreteria cittadina.

“Desidero rinnovare il mio ringraziamento ai militanti che, presentando la propria candidatura al recente congresso di Savona, mi hanno permesso di definire una squadra di lavoro coesa ed efficace – sottolinea il segretario cittadino Giorgio Calabria -. Nel segno del rinnovamento e della continuità con i giovani mia la scelta di chiamare al mio fianco Edoardo Ghezzi, che riveste già la carica di Coordinatore Provinciale della Lega Giovani Savona.

“Non c’è tempo da perdere, la comunità savonese è alle prese con una serie di criticità che rischiano di trasformarsi in vere e proprie emergenze. La Lega intende fare pienamente la sua parte, sia in termini di ascolto sia con proposte concrete nelle sedi opportune, a partire dal Consiglio comunale. Per questo motivo abbiamo distribuito le deleghe all’interno del Direttivo basandosi sull’esperienza e sulle competenze di ciascuno: siamo già al lavoro su temi tangibili per incidere positivamente sulla vita della città”.

A completare la squadra la nomina del Responsabile Organizzativo Daniele Campidonico che si avvarrà della collaborazione di Giovanni Grisolia per la parte inerente l’organizzazione degli eventi, mentre la nomina del Responsabile della Comunicazione è stata assegnata a Silvano Molinas.

Nelle prossime settimane prenderanno il via i tavoli di lavoro e di confronto aperti a tutti gli iscritti, finalizzati alla redazione del programma per le elezioni amministrative del 2027.