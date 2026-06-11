Lega Savona: convocato il congresso cittadino per il rinnovo del segretario e del direttivo

Savona. La Lega di Savona annuncia la convocazione del congresso della sezione comunale, un “appuntamento chiave per la partecipazione democratica e l’organizzazione interna del movimento a livello locale”. L’evento si terrà sabato 13 alle 17 presso la Sede Provinciale di Savona in via Mistrangelo 10.

Durante l’assemblea, gli iscritti saranno chiamati a eleggere il nuovo segretario di sezione e i sei membri del direttivo cittadino. Ai nuovi eletti spetterà il compito di guidare l’attività politica e strategica della Lega a Savona per i prossimi tre anni.

Il segretario uscente, Giorgio Calabria, ha commentato: “Il congresso rappresenta un’importante occasione di confronto, partecipazione e crescita per la nostra comunità. Lavoreremo con unità, coerenza e spirito di squadra, proseguendo un percorso fondato sul radicamento territoriale e sul coinvolgimento attivo di iscritti e amministratori. Sarà il momento centrale per definire la nuova squadra che guiderà la sezione comunale in vista dei prossimi impegni elettorali del 2027 e per rilanciare l’impegno della Lega a favore dei cittadini e del territorio savonese”.

“Con l’avvio della nuova stagione congressuale, il partito si prepara a rinnovare i propri organismi comunali attraverso l’elezione dei segretari territoriali, in un percorso che rappresenta un momento fondamentale di crescita, confronto e partecipazione per tutto il movimento, con l’apertura della stagione congressuale, il partito si appresta a rinnovare i propri organismi comunali con l’elezione dei segretari territoriali. Un percorso definito dal commissario provinciale e vice segretario regionale, Dario Ghezzi, come un momento cruciale di crescita, confronto e partecipazione. I congressi comunali sono un passaggio centrale per la nostra comunità – ha spiegato Ghezzi – Non stiamo parlando di una semplice elezione di cariche, ma di un’importante occasione di dibattito su temi, strategie politiche e comunicazione. L’obiettivo è rafforzare la nostra presenza sul territorio e rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze dei cittadini”.

Il calendario dei congressi oltre a quelli che si sono svolti ad Alassio con l’elezione di Matteo Aicardi a segretario e ad Andora dove Cesare De Andreis è stato riconfermato alla guida della sezione, vedranno protagoniste, dopo Savona, la sezione di Pontinvrea, il cui congresso è fissato per lunedì 15 alle ore 19:00.