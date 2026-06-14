Lega Savona: al congresso cittadino riconferma per il segretario Calabria

Nel pomeriggio di sabato 13 giugno si è svolto il congresso della sezione cittadina della Lega di Savona, volto a eleggere il nuovo segretario e il direttivo locale.

Alla guida del partito cittadino è stato riconfermato il segretario uscente Giorgio Calabria, già in carica dal luglio 2022. Insieme a lui, sono stati eletti all’interno del Direttivo i seguenti membri: Daniele Campidonico, Carlo Ellena, Carlo Felugo, Luca Ghisolfo, Giovanni Grisolia e Silvano Molinas.

“È un onore per me rappresentare nuovamente la Lega a Savona – ha dichiarato Giorgio Calabria -. Lavoreremo con entusiasmo e spirito di squadra per rafforzare ulteriormente la presenza del movimento in città. Raccoglieremo le istanze dei cittadini quartiere per quartiere, trasformandole in proposte e azioni concrete, in stretta sinergia con i nostri rappresentanti nelle istituzioni. Abbiamo una squadra competente, motivata e radicata sul territorio, pronta a mettersi al servizio della città.”

La sezione cittadina della Lega ringrazia tutti gli iscritti che hanno partecipato al congresso e rivolge al nuovo segretario e all’intero direttivo i migliori auguri di buon lavoro per il percorso che li attende, con l’obiettivo “di rafforzare ulteriormente la presenza della Lega sul territorio e la vicinanza ai cittadini”.