Lega Andora, Cesare De Andreis rieletto segretario di sezione e rinnovato il direttivo

Andora. Si è svolto ad Andora, in un clima di grande partecipazione e coinvolgimento, il congresso della sezione locale della Lega Salvini Premier che ha confermato Cesare De Andreis alla guida del movimento come segretario di sezione.

Nel corso dell’assemblea sono stati inoltre eletti nel direttivo Marco Giordano e Roberto Sasso del Verme, “da sempre impegnati sul territorio e pronti a contribuire con entusiasmo e concretezza al rilancio dell’attività politica nella vallata”.

La riconferma di De Andreis, secondo la Lega di Andora, “rappresenta un segnale di continuità e fiducia nel lavoro svolto negli anni passati, caratterizzato da una presenza costante tra i cittadini e da un dialogo continuo con le amministrazioni locali del comprensorio”.

Nel suo intervento, il segretario ha ribadito gli obiettivi che guideranno l’azione della sezione nei prossimi anni: “consolidare i rapporti con i Comuni della vallata, rafforzare la presenza della Lega sul territorio, ampliare il coinvolgimento di cittadini e sostenitori promuovendo un confronto costante con la popolazione attraverso incontri e momenti di ascolto”.

“Particolare attenzione sarà dedicata ai temi della sicurezza, considerata una priorità per garantire la qualità della vita dei residenti, e alle numerose esigenze del territorio, dalle infrastrutture ai servizi, fino alla valorizzazione delle realtà locali e delle attività economiche”.

“Vogliamo essere sempre più presenti e vicini ai cittadini – ha dichiarato ancora De Andreis – ascoltando le loro esigenze e trasformandole in proposte concrete. La sicurezza, il decoro urbano, i servizi e lo sviluppo della vallata saranno al centro del nostro impegno quotidiano.”

La sezione della Lega di Andora esce quindi dal congresso “con una squadra rinnovata e determinata a dare nuovo impulso all’attività politica locale, rafforzando il radicamento del movimento in tutta la vallata e mantenendo un contatto diretto e costante con la comunità”.