Lavori al tetto dell’asilo di via Brunenghi a Finale: dal 15 giugno modifiche temporanee alla viabilità

Finale Ligure. Prenderanno il via lunedì 15 giugno i lavori di rifacimento della copertura dello stabile dell’asilo infantile di Finalborgo, in via Brunenghi. L’intervento, inserito nella programmazione dell’Amministrazione comunale prevede un quadro economico complessivo di 450.000 euro e una durata stimata di circa sei mesi, fatti salvi eventuali imprevisti o problematiche esecutive che dovessero emergere durante le lavorazioni. Per consentire l’allestimento dell’area di cantiere, si comunica che è necessaria la disposizione di una serie di modifiche temporanee alla viabilità in via Brunenghi, via delle Mura e via G.A. Arnaldi.

In particolare, da lunedì 15 a giovedì 18 giugno, nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17.30, sarà istituito il divieto di transito per veicoli e pedoni lungo il tratto di via Brunenghi compreso tra i civici 160 e 168, nella strettoia interessata dalle operazioni di montaggio delle strutture di cantiere. Durante questa prima fase saranno garantiti il presidio e il monitoraggio della viabilità attraverso personale addetto e movieri messi a disposizione dalle ditte esecutrici. Resterà consentito il passaggio ai mezzi di soccorso in emergenza e, ove possibile e compatibilmente con le condizioni di sicurezza, agli autorizzati per l’accesso o l’uscita dai passi carrabili nelle tratte interessate.

Per garantire la continuità dei collegamenti da e per via Fiume e la strada provinciale per Finalborgo e Orco Feglino, l’ordinanza prevede anche l’istituzione temporanea del senso unico alternato lungo via delle Mura e nel tratto di via G.A. Arnaldi compreso tra il civico 5, l’intersezione con via Dante Alighieri e via Annunziata. La regolazione sarà affidata a impianto semaforico e/o movieri, con particolare attenzione alle uscite dal centro storico di Finalborgo, alle aree di sosta e agli accessi privati.

Nella fase di allestimento del cantiere sarà temporaneamente modificato anche il capolinea del trasporto pubblico locale in via delle Mura, con spostamento presso l’area di fermata e stazionamento autobus di via Arnaldi/via Dante Alighieri.

Sempre dal 15 giugno, e sino alla conclusione dei lavori, sarà chiusa l’intersezione tra via Brunenghi, all’altezza dei civici 301 e 301 bis, e via Arnaldi, con istituzione dell’area di cantiere nel tratto compreso tra i civici 297 e 301. L’area sarà destinata alle operazioni di carico e scarico dei materiali e all’organizzazione logistica dell’intervento. Sarà comunque mantenuto un passaggio pedonale sul lato monte dell’area, fatta eccezione per le fasi di allestimento e successivo smontaggio delle strutture, durante le quali, per ragioni di sicurezza, potrà essere temporaneamente interdetto anche il transito pedonale. Per l’esclusiva durata delle fasi di montaggio del cantiere, dal 15 al 18 giugno, i civici della zona saranno raggiungibili da via G.A. Arnaldi.

“L’intervento sul tetto dell’asilo di via Brunenghi è un’opera importante di manutenzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico cittadino – afferma l’assessore ai lavori pubblici Paolo Folco –. Siamo consapevoli che l’apertura del cantiere comporterà alcuni disagi alla circolazione, in particolare nei primi giorni necessari all’allestimento delle strutture, ma si tratta di misure indispensabili per garantire la sicurezza dei lavoratori, dei residenti e di tutti gli utenti della strada. L’obiettivo è procedere con un’organizzazione ordinata del cantiere, riducendo per quanto possibile l’impatto sulla viabilità e mantenendo l’accessibilità pedonale dove le condizioni lo consentiranno”.