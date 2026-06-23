  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Posizione netta

L’associazione Young Ceriale sul tragico incidente: “Visibilità a individui che meriterebbero il silenzio, per noi il tempo delle parole è finito” fotogallery

Il messaggio pubblicato sui social: "Riteniamo che questa vicenda abbia già ricevuto un’esposizione mediatica eccessiva, il nostro pensiero resta rivolto a Sofia ed Emma"

Passeggiata solidale per Sofia ed Emma
Passeggiata solidale per Sofia ed Emma
Passeggiata solidale per Sofia ed Emma Passeggiata solidale per Sofia ed Emma

Ceriale. “Riteniamo che questa vicenda abbia già ricevuto un’esposizione mediatica eccessiva, che ha finito per dare ulteriore visibilità a situazioni e individui che, al contrario, meriterebbero silenzio e oscurità oltre che amplificare il dolore di due famiglie distrutte”. È durissima la nota pubblicata sulla pagina facebook da Young Ceriale APS, l’associazione cerialese che ha promosso – nella giornata di ieri, lunedì 22 giugno – la camminata solidale per Sofia Barberi ed Emma Brasca.

Durante l’evento, circa un migliaio di persone sono scese in piazza a Ceriale per manifestare la propria vicinanza alle famiglie delle due ragazze coinvolte nel tragico incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato. Lo schianto è costato la vita alla giovane Sofia Barberi e ha causato gravi ferite all’amica Emma Brasca, che viaggiava con lei a bordo dello scooter travolto da un’auto. La giovane è tuttora ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove resta in prognosi riservata.

Spiegano dall’associazione cerialese: “Il nostro pensiero resta rivolto a Sofia ed Emma, due giovani vite spezzate e ferite, con un futuro ancora tutto da scrivere. Auspichiamo che la giustizia faccia il suo corso fino in fondo e che venga riconosciuto ciò che è giusto, senza sconti o compromessi. Allo stesso tempo, sentiamo la responsabilità di andare oltre il racconto dei fatti. Quanto accaduto impone una riflessione seria e condivisa che coinvolga istituzioni, scuola, sport, associazionismo e tutto il terzo settore.  È necessario interrogarsi sulla direzione che stanno prendendo i giovani e sulla crescente irresponsabilità e perdita di empatia che attraversa la nostra società“.

Durante l’iniziativa – promossa dal gruppo nella giornata di ieri – sono intervenuti sul palco anche Barbara De Stefano, madre di Sofia e assessore comunale del Comune cerialese, e Marco Brasca, padre di Emma. La madre di Sofia ha usato parole molto dure, ricordando il ruolo dei social “che ci stanno rovinando la vita” e ribadendo che continuerà a lottare per ottenere giustizia per la figlia.

Passeggiata solidale per Sofia ed Emma
guarda tutte le foto
15
  • Passeggiata solidale per Sofia ed Emma
  • Passeggiata solidale per Sofia ed Emma
  • Passeggiata solidale per Sofia ed Emma
Ceriale, passeggiata solidale per Sofia ed Emma

Un messaggio che oggi sembra tornare e trovare eco anche nelle parole dell’associazione Young Ceriale, che conclude: “Per noi il tempo delle parole è finito. Come associazione non siamo interessati ad alimentare ulteriormente il dibattito mediatico, ma a costruire risposte concrete.  Ci impegneremo attivamente nell’organizzazione di incontri, panel e iniziative capaci di lasciare un segno reale, con l’obiettivo di contribuire a un cambiamento culturale e sociale. Lo faremo con serietà, responsabilità e presenza, affinché tragedie come quella che ha colpito Sofia, Emma e tanti altri giovani non siano state vane“.

L’associazione, infine, “alla luce dell’attenzione mediatica generata dai recenti fatti”, ha fatto sapere di “non voler rilasciare ulteriori dichiarazioni e di non essere più contattata da giornalisti, media o organi di stampa“.

Più informazioni
leggi anche
Santa Corona Ingresso
In ospedale
Tragedia Ceriale, Emma Brasca resta in rianimazione: prognosi ancora riservata per l’amica di Sofia
Generico giugno 2026
Commozione e dolore
Tragedia Ceriale, in migliaia alla “passeggiata solidale” per Sofia e Emma. La mamma: “La giustizia farà il suo corso”
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.