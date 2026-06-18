L’associazione “Il Sorriso di Benedetta ODV” porta in piazza a Pietra uno spettacolo di solidarietà

Pietra Ligure. Venerdì 17 Luglio alle ore 21:30 la Piazza S. Nicolò di Pietra Ligure ospiterà: “Grande serata di beneficienza”, un nuovo importante evento benefico all’insegna della musica, della comicità ma soprattutto del sostegno.

Organizzato dalla Associazione “Il Sorriso di Benedetta ODV” insieme alla Associazione “CRESC.I ODV”.

L’evento sarà presentato da Mario Mesiano e vedrà la partecipazione di un comico straordinario molto conosciuto ed apprezzato dal grande pubblico, compreso i più piccoli, importante cabarettista del circuito zelig e colorado:

Gianpiero Perone, amato anche come “Il Principe cacca”. La parte musicale sarà invece offerta da una band di eccezionale bravura, la Babilonia Ethnic Band che si esibirà in un “Gran Concerto” molto coinvolgente e di altissimo livello attraverso l’esecuzione delle più famose cover degli ultimi decenni insieme ad alcuni ospiti a sorpresa.

Il ricavato verrà interamente devoluto a sostegno dei progetti di entrambe le Associazioni.

La partecipazione sarà come sempre ad offerta libera ma, per garantire il vostro posto a sedere, a partire da lunedì 22 Giugno, con un’offerta minima di 10 euro, potrete prenotare i biglietti presso la Tabaccheria Rembado di Pietra Ligure in C.so Italia 136 oppure mandando un semplice messaggio di WhatsApp all’Associazione CRESC.I. al numero 340-2567945.

“Vogliamo con l’occasione ringraziare per la sensibilità ed il sostegno gli artisti ed i collaboratori che interverranno all’evento e sottolineare che il loro contributo sarà offerto anche questa volta in forma totalmente gratuita. Ringraziando anticipatamente ci permettiamo di rivolgere a tutti Voi una preghiera ed un invito particolare a partecipare più numerosi possibili. Risate, musica ed emozioni per aiutare e sostenere progetti molto importanti che vedono coinvolti bambini speciali. Il vostro contributo, insieme a quello di altri amici, può fare la differenza, non perdete questa magnifica serata”, scrivono gli organizzatori.