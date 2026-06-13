L’associazione “Il sorriso di Benedetta” dona 16mila euro di strumenti chirurgici alla “Area Cuore” del Gaslini di Genova

Pietra Ligure. Giovedì 11 giugno i rappresentanti dell’associazione “Il sorriso di Benedetta” hanno donato alcuni strumenti chirurgici al reparto di cardiochirurgia e cardiologia (denominato “Area Cuore”) dell’istituto Gaslini di Genova.

Si tratta di preziosi e sofisticati apparecchi indispensabili per garantire i migliori risultati e performance durante i complicati e delicati interventi di cardiochirurgia pediatrica.

La donazione è avvenuta alla presenza del direttore della cardiochirurgia e dell’area interdipartimentale cuore del Gaslini, il dottor Guido Michielon, del cardiologo dottor Alessandro Rimini, della dottoressa Anna Zanuttini, segretario generale della Fondazione Gaslininsieme.

“Un nuovo ed importante risultato portato a termine dalla nostra associazione – dicono da Il sorriso di Benedetta – grazie alla straordinaria generosità dimostrata dai tanti amici di Benedetta in occasione dell’evento del 10 maggio presso il Teatro Moretti di Pietra Ligure. La spesa sostenuta per l’acquisto del materiale chirurgico è stata di 15.802,05 euro dei quali 12.855,00 euro incassati in occasione della serata”.

“Un ringraziamento particolare da parte anche del dottor Guido Michielon e dei bambini ricoverati nell’Area Cuore a tutte le persone intervenute, agli sponsor, allo Juventus Club di Pietra Ligure, al Masci di Pietra Ligure. e a tutti i donatori che hanno reso possibile un risultato così importante”.