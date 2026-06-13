L’Albingaunia concretizza il sogno Luca Ferrara: il colpo prende forma

Albenga. L’Albingaunia è partita con il piede sull’acceleratore in questa primissima fase di calciomercato. Insieme alle varie opere di riconferma, il sodalizio ha già l’accordo per vari giocatori in entrata. Facendo dei nomi, giocatori come Rocca, Di Mari e Pampararo vestiranno la maglia bianconera. Ma tra questi si unisce un altro calciatore: Luca Ferrara.

In questi giorni quello che era un “sogno” per la squadra mercato ingauna si è trasformato in una realtà concreta, tanto dal raggiungere un principio di accordo con il classe 1993. Ferrara, salvo clamorosi colpi di scena, è promesso sposo dell’Albingaunia. Per l’ufficialità si dovrebbe aspettare i primi giorni di luglio.

Esterno offensivo dotato di tecnica e velocità, ha legato gran parte della propria carriera al Finale, con il quale ha conquistato la Promozione e l’Eccellenza, oltre alla storica salita in Serie D nel 2016. Nel suo percorso anche parentesi tra Vado e Savona, prima del ritorno a vestire la maglia finalese.

Un profilo che alimenta ancor di più le ambizioni del club bianconero, protagonista di un avvio di mercato che sta già delineando una struttura importante per la squadra di Matteo Cocco.