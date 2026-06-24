Laigueglia, “Uno sguardo curioso sul ciclo di vita”: incontro alla Biblioteca Civica con lo psicoterapeuta Antonello Culotta

Laigueglia. L’Associazione Vecchia Laigueglia organizza per venerdì 26 giugno 2026, alle ore 18, presso la Biblioteca Civica “A. Pagliano” di Laigueglia, un incontro con il Dott. Antonello Culotta, psicologo, psicoterapeuta, formatore gruppoanalista con formazione in Mindfulness. Il tema dell’incontro sarà: “Uno sguardo curioso sul ciclo di vita, per capire chi siamo, chi eravamo e chi saremo”.

A introdurre la serata sarà Giacinto Buscaglia, psichiatra e scrittore. L’appuntamento proporrà una riflessione sul ciclo della vita e sui cambiamenti che accompagnano le diverse età dell’esistenza, con particolare attenzione al modo in cui ciascuna fase può essere letta non solo come perdita o difficoltà, ma anche come occasione di trasformazione, consapevolezza e crescita. Il Dott. Culotta guiderà i partecipanti in un percorso volto a superare stereotipi e pregiudizi legati alla cosiddetta “Terza e Quarta età”, promuovendo una visione più consapevole e positiva dell’invecchiamento, capace di valorizzare le risorse personali, l’esperienza maturata e la dimensione della saggezza.

Nel corso della serata saranno affrontati anche temi legati alla modernità liquida, caratterizzata da incertezza, flessibilità e instabilità, e al suo impatto sullo sviluppo psichico degli individui, in particolare nell’età giovanile. Verrà dato rilievo allo sviluppo affettivo del bambino in relazione con un ambiente sano, come base essenziale per offrire ai giovani adulti strumenti interiori utili ad affrontare le sfide della vita.

L’incontro sarà inoltre occasione per riflettere sulle fisiologiche fasi di adattamento e disadattamento che ogni individuo attraversa nel proprio percorso esistenziale, ricordando come le crisi possano essere considerate non soltanto momenti di difficoltà, ma anche possibilità da attraversare e trasformare. Tra le parole chiave della serata: modernità liquida, sviluppo affettivo e ambiente, crisi come possibilità, adattamento e disadattamento. L’incontro è aperto al pubblico.