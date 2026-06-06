Laigueglia, prende forma il museo diffuso SeaLab: in piazza Maglione arriva “Carosello Marino”

Laigueglia. A Laigueglia entra nel vivo il progetto di museo diffuso SeaLab. È infatti arrivata in Piazza Maglione “Carosello Marino”, l’opera dell’artista Annalisa Biancardi vincitrice della Residenza d’Artista SeaLab, promossa dal Comune di Laigueglia in collaborazione con AdMaiora nell’ambito del progetto “Blue as a Cultural Brand”.

Nata dall’esperienza della Residenza d’artista SeaLab, “Carosello Marino” trae ispirazione dall’immagine di una giostra, in cui ogni elemento sale, scende e ruota insieme agli altri, senza mai separarsi, come metafora dell’ecosistema marino e delle relazioni che legano tra loro persone, natura e territorio.

Realizzata attraverso tecnologie di stampa 3D, utilizzando un betoncino cementizio certificato a basso impatto ambientale, “Carosello Marino” si presenta come una scultura monumentale alta più di 2 metri e larga 2,3 metri, dal peso di circa 4,5 tonnellate. La struttura, progettata con armature interne per garantirne la stabilità e la durabilità nel tempo, è installata su un basamento in acciaio inox studiato per la futura collocazione sui fondali di Laigueglia. Verniciata di blu con pitture ecocompatibili, l’opera richiama immediatamente il legame con il mare. Dopo questo primo periodo di esposizione nel centro storico, sarà infatti inabissata nei fondali antistanti la spiaggia di Laigueglia per dare vita al museo sottomarino Eco-MuSa, con l’obiettivo di contribuire alla creazione di habitat favorevoli al ripopolamento della fauna e della flora marine.

L’arrivo di “Carosello Marino” anticipa un altro importante appuntamento per il progetto SeaLab. Venerdì 12 giugno Palazzo Guardone, appena ristrutturato e restaurato grazie ai fondi del PNRR, aprirà le porte alla cittadinanza per uno speciale Open SeaLab: un pomeriggio di attività gratuite dedicate alla scoperta degli spazi, delle tecnologie e delle esperienze che caratterizzeranno il nuovo museo diffuso.

Dalle ore 14 alle 16 il pubblico potrà partecipare a laboratori, attività educative e percorsi immersivi pensati per coinvolgere famiglie, bambini e visitatori di tutte le età.

Nel giardino pensile sarà possibile conoscere Orto_BOT, l’orto robotico sviluppato dalla startup GeoScape: una piattaforma educativa che mostra come sensori, automazione e tecnologie intelligenti possano supportare una coltivazione sostenibile. I laboratori, curati da AdMaiora, introdurranno i ragazzi al funzionamento dell’orto robotico e li coinvolgeranno in attività di botanica, con l’utilizzo di acquarelli per la riproduzione delle piante presenti nell’orto. (1°turno 14:20 – 15:00; 2° turno 15:20 – 16:00).

AdMaiora proporrà inoltre una serie di attività dedicate alla cultura del mare, disponibili dalle 14 alle 16: “Nodi, reti e antichi mestieri del mare”, per scoprire tecniche e tradizioni della marineria locale; “Piccoli biologi marini all’opera”, esperienza di osservazione scientifica attraverso microscopi e reperti biologici; “Storie d’oceano e giochi di memoria”, spazio dedicato alla lettura e alla conoscenza delle specie marine; e “Un pensiero blu”, installazione partecipativa che raccoglierà messaggi e riflessioni dei visitatori dedicati alla tutela del mare. Tra gli appuntamenti in programma, alle 14.30, anche “A tu per tu con l’artista”, laboratorio condotto da Annalisa Biancardi, che accompagnerà il pubblico alla scoperta della genesi di “Carosello Marino”, delle sue ispirazioni e del percorso creativo che ha portato alla realizzazione dell’opera.

Ad arricchire il pomeriggio, dalle 14 alle 16, saranno infine gli Scenari Immersivi realizzati da ETT S.p.A., industria digitale e creativa internazionale, parte di Dedagroup, specializzata in innovazione tecnologica. I visitatori potranno sperimentare alcune produzioni di realtà virtuale attraverso l’utilizzo di visori dedicati; parallelamente, potranno visitare in autonomia la sala immersiva di Palazzo Guardone, esplorando il territorio attraverso immagini panoramiche, riprese aeree e contenuti multimediali.

A partire dalle 15.30, l’Associazione Informare accompagnerà invece cittadini e visitatori in una “Passeggiata dal mare al borgo”, itinerario guidato pensato per raccontare il legame tra il paesaggio costiero, la storia di Laigueglia e i luoghi simbolo del progetto SeaLab.

Prende forma così il museo diffuso SeaLab, fulcro del progetto locale di rigenerazione culturale e sociale “Blue as a Cultural Brand”, promosso dal Comune di Laigueglia e sostenuto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1, Componente 3, Intervento 2.1 “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione Europea attraverso i fondi NextGenerationEU.

Per ulteriori informazioni: https://sealablaigueglia.it/