Laigueglia, la Fiera di San Matteo tra gli eventi autentici finanziati dalla Regione

Laigueglia. La fiera di San Matteo, giunta alla sua 44° edizione, ha ricevuto il meritato riconoscimento dalla Regione Liguria come “Evento autentico ligure” ed ha ottenuto il relativo finanziamento grazie al progetto presentato dagli uffici. Sono definite eventi autentici liguri quelle iniziative che contribuiscono in maniera decisiva a diversificare le esperienze, a promuovere la storia, la cultura e le tradizioni locali, a valorizzare i borghi della Liguria tra l’entroterra e la costa, e a destagionalizzare i flussi turistici grazie ad un ricco calendario di manifestazioni storiche e tradizionali che spaziano dalla primavera a fine novembre.

Quest’anno la fiera di San Matteo si svolgerà da venerdì 25 a domenica 27 settembre con il consolidato programma che prevede l’esposizione di circa un centinaio di stand nei tre giorni di festa, momenti culturali, enogastronomici e di intrattenimento, presentazioni di libri, concerti di grande pregio, e che ha il suo clou nelle celebrazioni religiose della domenica pomeriggio con la Messa Solenne cantata e la Processione con la statua d’argento del Santo Patrono di Laigueglia, grandioso gioiello dell’artigianato barocco ligure, e con il maestoso spettacolo pirotecnico musicale del sabato sera, che attira ogni anno migliaia di persone.

Così commenta l’evento Alessandro Chirivì, Capogruppo di Maggioranza del Comune di Laigueglia e delegato alla cultura, alla valorizzazione delle tradizioni locali ed al calendario delle manifestazioni: “La fiera di San Matteo di quest’anno si svolgerà nell’ultimo fine settimana di settembre, contribuendo in maniera determinante alla destagionalizzazione dell’offerta turistica laiguegliese, che potrà sfruttare tutto il mese di settembre per offrire a visitatori e turisti clima mite, spiagge dorate e meno frequentate e intrattenimenti di livello, con i molti e pregevoli momenti musicali programmati nel mese di settembre dall’amministrazione comunale e dalle altre realtà cittadine attive nel campo dell’organizzazione di eventi culturali e musicali. Siamo soddisfatti che la Regione abbia colto e valorizzato le specificità e i livelli di eccellenza dell’organizzazione della tradizionale fiera che celebra e festeggia, da decenni, la ricorrenza del Santo Patrono di Laigueglia”.