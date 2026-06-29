Laigueglia, dal 4 luglio al 30 agosto torna la navetta turistica

Laigueglia. Dal 4 luglio al 30 agosto torna il bus turistico, la navetta di Laigueglia che collega il centro a via Castello Romano e via Punta Tacuara e dal centro al parcheggio del cimitero in località Fontana del Lupo e via Summit.

Per il tratto via Roma-via Punta Tacuara sono previste fermate in via Punta Tacuara in prossimità dell’intersezione con via dei Pini civ. 31, via Punta Tacuara in prossimità dell’intersezione con via del Faro, S.S. n.1 “Aurelia” in prossimità del civ. 208 (direzione Andora – Laigueglia), tutte le fermate già esistenti adibite alla linea 40 per raggiungere il centro di Laigueglia.

Per il tratto via Roma-via Castello le fermate previste sono in via Castello Romano in prossimità dei civ. n. 55, 64, 73, 82 e 132. Per il tratto piazza Maglione-Via Doria le fermate previste sono in piazzale del cimitero, via Andrea Doria in prossimità dei civ. n. 30, 71, 95, piazza Maglione.

Per il tratto piazza Maglione-via Summit fermate in via Summit in prossimità dei civ. n. 26, 98, 103, 127 e 153. In allegato tutti gli orari del servizio completamente gratuito per l’utenza.