Laigueglia, concerto all’alba del maestro Bonaccorso al Parco dell’Orso

Laigueglia. Nella magnifica cornice del Parco dell’Orso, stamattina, al sorgere del sole, le note della tromba di Fulvio Sigurta’ e del contrabbasso del maestro Bonaccorso hanno risuonato in un ambiente decisamente suggestivo del borgo marinaro.
L’Amministrazione Comunale ringrazia l’Associazione QuiLaigueglia per l’organizzazione dell’evento e il maestro Bonaccorso, il direttore artistico del Percfest.
La manifestazione è giunta quest’anno alla 30ma edizione e prevede ancora due serate, oggi e domani.
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