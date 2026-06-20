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La Fotonotizia di IVG.it

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Di buon mattino

Laigueglia, concerto all’alba del maestro Bonaccorso al Parco dell’Orso

La manifestazione è giunta quest'anno alla 30ma edizione e prevede ancora due serate, oggi e domani

Generico giugno 2026
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Laigueglia. Nella magnifica cornice del Parco dell’Orso, stamattina, al sorgere del sole, le note della tromba di Fulvio Sigurta’ e del contrabbasso del maestro Bonaccorso hanno risuonato in un ambiente decisamente suggestivo del borgo marinaro.

L’Amministrazione Comunale ringrazia l’Associazione QuiLaigueglia per  l’organizzazione dell’evento e il maestro  Bonaccorso,  il direttore artistico del Percfest.

La manifestazione è giunta quest’anno alla 30ma edizione e prevede ancora due serate, oggi e domani.

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