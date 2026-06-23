Laigueglia. Cerimonia di consegna della Bandiera Blu da parte dell’Amministrazione Comunale a palazzo Guardone. Laigueglia, anche quest’anno, ha i ricevuto il riconoscimento europeo che viene assegnato dalla Fee (Foundation for environmental education) ai comuni rivieraschi del territorio italiano che pongono attenzione al tema della qualità delle acque di balneazione e della sostenibilità.

La cerimonia ha visto la partecipazione dei cittadini, dei turisti e degli operatori turistici, oltre che delle Forze dell’ordine locali. “Il riconoscimento conferma l’impegno e l’attenzione del borgo marinaro sulla qualità del mare e sui temi ambientali, per garantire standard di sostenibilità al nostro territorio – commenta il sindaco Giorgio Manfredi – La Bandiera Blu in particolare premia l’impegno quotidiano di un’intera comunità per la tutela ambientale ed è il frutto di una preziosa sinergia tra il Comune, i cittadini e gli operatori turistici. Non si tratta solo di un simbolo, ma di un impegno concreto per uno sviluppo turistico sostenibile e di qualità, che certifica l’eccellenza delle nostre acque, la sicurezza delle spiagge, l’alto livello dei servizi offerti e l’attenzione all’ambiente. Ringrazio sentitamente chi ha collaborato a questo successo, la SCA, la società M.U.D.S., gli Uffici Comunali, le Associazioni e tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla conferma del riconoscimento”.

Al risultato della bandiera blu contribuiscono anche i progetti “Brain”, sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo, e “I giardini incantati del mare”, sostenuto con i fondi Otto per Mille dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in corso a Laigueglia e dedicati alla riforestazione di Posidonia oceanica e alla divulgazione sui temi della Ocean Literacy.