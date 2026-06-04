Laigueglia, alle scuole Badarò sventola la Bandiera Verde

Laigueglia. Festa grande alle scuole Badarò di Laigueglia per la cerimonia ufficiale di consegna della Bandiera Verde, il prestigioso riconoscimento internazionale della FEE (Foundation for Environmental Education) assegnato nell’ambito del programma Eco-Schools.

All’evento hanno preso parte con entusiasmo tutti i bambini del plesso e il corpo docenti, protagonisti assoluti di questo percorso virtuoso.

La Bandiera Verde premia la dedizione della scuola del borgo nello sviluppo di buone pratiche ecologiche e nella tutela del territorio.

Grande la soddisfazione espressa dall’amministrazione comunale di Laigueglia per il traguardo raggiunto: “Questo importante riconoscimento è il risultato diretto dell’impegno quotidiano e costante degli insegnanti e dei nostri bambini, da sempre profondamente motivati e attivi nella salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità locale”.

Con questa certificazione, la scuola Badarò si conferma un modello di sostenibilità, capace di trasformare l’educazione civica e il rispetto per la natura in azioni concrete, capaci di ispirare l’intera comunità cittadina verso un futuro più verde e consapevole.