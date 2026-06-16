  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Ufficiale

La Veloce annuncia Fonjock, il centrocampista torna in campo per l’amico Guarco

Il classe 1987 torna a indossare gli scarpini dopo un periodo di stop

Generico giugno 2026

Si prolunga la carriera calcistica di Divine Fonjock. Il centrocampista è infatti stato annunciato dalla Veloce, squadra che militerà nel prossimo campionato di Prima Categoria.

Il centrocampista del Camerun ritrova l’ex compagno Simone Guarco. I due avevano giocato insieme alla Lavagnese in Serie D. Nel curriculum di Fonjock tante squadre in giro per l’Italia mentre nella nostra provincia ha indossato i colori dell’Albissole e del Savona.

Queste le sue parole: “Ho deciso di dare una mano alla causa della Veloce in virtu’ dell’amicizia con Simone Guarco che risale ai tempi della stagione 2016/17 con la Lavagnese in Serie D. Spero di riuscire ad essere insieme a Sghi (Guarco ndr) un punto di riferimento per i tanti giovani di buon profilo che la Veloce inizierà a presentare dal 1 luglio”.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.