La Veloce annuncia Fonjock, il centrocampista torna in campo per l’amico Guarco

Si prolunga la carriera calcistica di Divine Fonjock. Il centrocampista è infatti stato annunciato dalla Veloce, squadra che militerà nel prossimo campionato di Prima Categoria.

Il centrocampista del Camerun ritrova l’ex compagno Simone Guarco. I due avevano giocato insieme alla Lavagnese in Serie D. Nel curriculum di Fonjock tante squadre in giro per l’Italia mentre nella nostra provincia ha indossato i colori dell’Albissole e del Savona.

Queste le sue parole: “Ho deciso di dare una mano alla causa della Veloce in virtu’ dell’amicizia con Simone Guarco che risale ai tempi della stagione 2016/17 con la Lavagnese in Serie D. Spero di riuscire ad essere insieme a Sghi (Guarco ndr) un punto di riferimento per i tanti giovani di buon profilo che la Veloce inizierà a presentare dal 1 luglio”.