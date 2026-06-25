La trappola degli affitti estivi corre sul web, il vademecum di Fiaip Savona per evitare le truffe delle case vacanze

Savona. Il sogno delle vacanze estive rischia di trasformarsi in un incubo finanziario per truffe sempre più sofisticate, che viaggiano tra annunci Facebook e falsi link che imitano piattaforme nazionali e internazionali.

I malviventi utilizzano foto rubate da strutture reali e profili fittizi per attirare gli utenti con prezzi stracciati, richiedendo bonifici immediati per “bloccare l’immobile” prima di sparire nel nulla.

Per difendersi è fondamentale diffidare dei prezzi fuori mercato, verificare l’indirizzo della casa tramite Google Street View ed effettuare una ricerca inversa delle immagini per controllarne l’autenticità.

Fiaip Savona dispensa consigli per evitare brutte sorprese prima di iniziare le vacanze al mare: “Le truffe legate agli affitti estivi – afferma infatti Laura Tiloca, presidente provinciale Fiaip Savona – sono un fenomeno purtroppo in crescita e colpiscono soprattutto chi, spinto dalla voglia di trovare una buona occasione, si affida a canali poco trasparenti. Dietro un annuncio apparentemente conveniente possono nascondersi immagini rubate, identità false e richieste di pagamento che non offrono alcuna tutela”.

Ed ecco allora il consiglio da tenere presente prima di cercare case vacanza al mare: “Prima di versare qualsiasi somma – dice Laura Tiloca – è fondamentale verificare l’identità dell’interlocutore, diffidare da prezzi troppo bassi rispetto al mercato, evitare pagamenti tramite modalità non tracciabili e controllare attentamente documenti, contratti e riferimenti dell’immobile. Un ulteriore elemento di attenzione riguarda il codice CIN (Codice Identificativo Nazionale) è un codice univoco introdotto dal Ministero del Turismo per identificare le strutture ricettive e gli immobili destinati alle locazioni brevi o turistiche Funziona come una sorta di ‘carta d’identità’ dell’alloggio”.

“Affidarsi a un’agenzia immobiliare professionale significa avere un punto di riferimento qualificato, con verifiche preventive, maggiore trasparenza e assistenza in ogni fase della locazione. La professionalità non è un costo aggiuntivo, ma una garanzia per vivere la propria vacanza con serenità. La fretta e la ricerca del ‘prezzo affare’ – conclude Laura Tiloca – sono spesso gli elementi sui quali fanno leva i truffatori. Meglio dedicare qualche minuto in più ai controlli che rischiare di perdere denaro e, soprattutto, il periodo di riposo tanto atteso”.