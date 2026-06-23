La “Spiaggia Amici del Mare” sostiene la missione di don Michele Farina in Africa: donati 1.000 euro

Finale Ligure. Un gesto concreto di solidarietà e vicinanza alle realtà missionarie ha caratterizzato la giornata di domenica 21 giugno presso la Spiaggia Amici del Mare, sezione della Polisportiva del Finale. Nel corso di una semplice ma significativa cerimonia è stato consegnato a don Michele Farina, missionario originario di Finalpia e impegnato da anni in una missione nel centro Africa, un contributo di 1.000 euro destinato a sostenere le attività della missione.

Alla consegna erano presenti don Franco Gazzera, parroco della parrocchia di Finalpia e responsabile della sezione Spiaggia Amici del Mare, i consiglieri Simone Giachino, Vincenzo Castrofilippo e Alberto Sgarbi, oltre al presidente della Polisportiva del Finale, Stefano Schiappapietra.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di beneficenza e attenzione al sociale che la Spiaggia Amici del Mare porta avanti da anni. Oltre al sostegno economico a progetti solidali, la struttura ospita gratuitamente nei mesi di luglio e agosto il campo solare dell’asilo “ex Rondinini”, gruppi parrocchiali e gruppi giovanili delle associazioni sportive del territorio.

Il contributo destinato a don Michele Farina servirà a supportare le attività della missione, con particolare attenzione anche ai progetti sportivi rivolti ai giovani, riconoscendo nello sport un importante strumento di crescita, educazione e inclusione.

Riservata ai soci e ai tesserati della Polisportiva del Finale, la Spiaggia Amici del Mare rappresenta un importante servizio che la Polisportiva e la parrocchia di Finalpia mettono a disposizione della comunità, coniugando accoglienza, aggregazione e solidarietà