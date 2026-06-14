La San Michele punta su Torregrossa e Rotiroti: a loro la guida tecnica

Albenga. La San Michele del presidente Cesare Renzini ha scelto la guida tecnica. Il club ha reso noto che sarà il duo composto da Davide Torregrossa e Davide Rotiroti ad allenare la nuova squadra ingauna nella prossima stagione.

Il comunicato

L’Asd San Michele Calcio Albenga ha il grande piacere di comunicare di avere affidato la guida tecnica della nostra squadra ai mister Davide Torregrossa e Davide Rotiroti.

Un binomio collaudato di notevole esperienza e comprovata capacità, che ha condotto negli ultimi decenni molteplici realtà calcistiche del nostro territorio, in particolare nel settore dilettanti ma anche in quello giovanile, comparto nel quale, al termine di questa stagione, ha ottenuto con la formazione under 14 del Pontelungo, una storica promozione nel prossimo campionato regionale.

La Società nel dargli il benvenuto, rivolge ad entrambi un sentito e caloroso augurio per un proficuo lavoro.