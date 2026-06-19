La Rari Nantes Savona esce con onore contro Brescia

Savona. La Rari Nantes Savona dà tutto contro un forte Brescia ma non riesce a fare sua Gara 2: gli ospiti vincono 14-10. Nonostante qualche sbavatura gli uomini di Angelini si giocano nuovamente alla pari la partita. Sfida maschia all’andata, sfida maschia alla “Zanelli” con tante polemiche per alcune decisioni arbitrali. E allora finale Scudetto sarà Pro Recco-Brescia, finisce qua un’altra buona stagione biancorossi.

Primo quarto

Dopo la targa di riconoscimento alla carriera a Rizzo, si parte! Partenza molto equilibrata dove la Rari Nantes ribatte immediatamente al vantaggio del Brescia. Poi gli ospiti allungano fino al 4-1, ma i biancorossi di Angelini cercano di mantenere il ritmo e provare a sbloccarsi in avanti, dove gli ospiti sono particolarmente bravi.

Secondo quarto

Secondo periodo molto intenso, con qualche polemica per alcune decisioni arbitrali, che continuano anche nell’intervallo. Brescia che ha mancato ben due tentativi su rigore.

Terzo quarto

La Rari prova la grande reazione arrivando a raggiungere il -2, sul 7-9. Poi un gol dei bresciani e un finale di quarto nuovamente infuocato con il rosso diretto sventolato a Guidi. Provvedimento difficile da comprendere: il giocatore stava protestando ma non con particolare veemenza.

Quarto quarto

Ultima parte di gara dove la Rari prova ad accorciare e prova a guadagnarsi un rush finale infuocato. Damonte centra il palo interno nei primi minuti i biancorossi partono alti. Un gol a testa nei primi quattro minuti, poi Rari che va sul -2 e si gioca il tutto per tutto per andare sul minimo scarto. Ospiti però che sfruttano gli spazi concessi fino al risultato finale del . I biancorossi, comunque, hanno tenuto testa a una delle formazioni più forti del campionato.