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La Provincia di Savona avvia il percorso per le certificazioni ISO 14001 e ISO 45001: “Sostenibilità, sicurezza e responsabilità al centro”

“Una Provincia più sostenibile, più sicura e più responsabile: una scelta concreta per il futuro del territorio in vista del proprio centenario”

Generico giugno 2026

Savona. La Provincia di Savona ha avviato il percorso finalizzato all’ottenimento delle certificazioni UNI EN ISO 14001 e ISO 45001, con l’obiettivo di conseguire entrambe entro la fine dell’anno.

Una scelta, spiegano da Palazzo Nervi, che “va oltre il piano tecnico e amministrativo e che rappresenta una chiara assunzione di responsabilità istituzionale di fronte alle sfide della sostenibilità, in coerenza con gli obiettivi della transizione ecologica e con gli indirizzi europei e nazionali, anche nell’ambito delle politiche promosse dal PNRR”.

“L’Ente rafforza così il proprio impegno nella tutela dell’ambiente, nella prevenzione dei rischi e nella promozione di condizioni di lavoro sicure e salubri, in linea con i più avanzati standard internazionali”.

Il percorso prevede: l’adozione di strumenti per il monitoraggio e la riduzione degli impatti ambientali, anche in relazione agli effetti dei cambiamenti climatici; il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; il rafforzamento della prevenzione e della gestione dei rischi; la diffusione, tra tutti gli stakeholder, di una cultura orientata alla sostenibilità e alla sicurezza.

“In un contesto segnato dalle sfide dei cambiamenti climatici, le istituzioni pubbliche sono chiamate a svolgere un ruolo attivo e responsabile – dichiara il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri – Con questa iniziativa intendiamo consolidare un modello di amministrazione capace di coniugare tutela dell’ambiente, sicurezza e responsabilità pubblica, contribuendo concretamente alla transizione ecologica del territorio e al miglioramento delle condizioni di lavoro all’interno dell’Ente.”

“Il percorso assume un valore ancora più significativo nell’anno in cui la Provincia si accinge a celebrare i cento anni dalla propria istituzione: un traguardo che non rappresenta soltanto memoria e identità, ma anche un rinnovato impegno verso il Futuro delle comunità amministrate”.

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