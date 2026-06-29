La Provincia di Savona avvia il percorso per le certificazioni ISO 14001 e ISO 45001: “Sostenibilità, sicurezza e responsabilità al centro”

Savona. La Provincia di Savona ha avviato il percorso finalizzato all’ottenimento delle certificazioni UNI EN ISO 14001 e ISO 45001, con l’obiettivo di conseguire entrambe entro la fine dell’anno.

Una scelta, spiegano da Palazzo Nervi, che “va oltre il piano tecnico e amministrativo e che rappresenta una chiara assunzione di responsabilità istituzionale di fronte alle sfide della sostenibilità, in coerenza con gli obiettivi della transizione ecologica e con gli indirizzi europei e nazionali, anche nell’ambito delle politiche promosse dal PNRR”.

“L’Ente rafforza così il proprio impegno nella tutela dell’ambiente, nella prevenzione dei rischi e nella promozione di condizioni di lavoro sicure e salubri, in linea con i più avanzati standard internazionali”.

Il percorso prevede: l’adozione di strumenti per il monitoraggio e la riduzione degli impatti ambientali, anche in relazione agli effetti dei cambiamenti climatici; il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; il rafforzamento della prevenzione e della gestione dei rischi; la diffusione, tra tutti gli stakeholder, di una cultura orientata alla sostenibilità e alla sicurezza.

“In un contesto segnato dalle sfide dei cambiamenti climatici, le istituzioni pubbliche sono chiamate a svolgere un ruolo attivo e responsabile – dichiara il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri – Con questa iniziativa intendiamo consolidare un modello di amministrazione capace di coniugare tutela dell’ambiente, sicurezza e responsabilità pubblica, contribuendo concretamente alla transizione ecologica del territorio e al miglioramento delle condizioni di lavoro all’interno dell’Ente.”

“Il percorso assume un valore ancora più significativo nell’anno in cui la Provincia si accinge a celebrare i cento anni dalla propria istituzione: un traguardo che non rappresenta soltanto memoria e identità, ma anche un rinnovato impegno verso il Futuro delle comunità amministrate”.