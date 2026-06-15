  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Neologismo

La Provincia di Savona adotta il termine “atefano”

E' la prima provincia a farlo in Italia

Generico giugno 2026

Savona. La Provincia di Savona è la prima in Italia ad adottare, in sede di Consiglio provinciale, il termine “atefano”.

Nella seduta odierna è stato infatti approvato all’unanimità un ordine del giorno che introduce formalmente il neologismo destinato a definire la condizione dei genitori che hanno perso un figlio. La lingua italiana dispone di termini specifici per indicare chi perde i genitori o il coniuge, ma non contempla una parola capace di esprimere la drammatica esperienza della perdita di un figlio.

La mozione propone pertanto di colmare questa lacuna linguistica, riconoscendo dignità e visibilità a un dolore profondo, spesso difficile anche da nominare. L’impegno istituzionale trae origine dall’esperienza e dall’attività dell’Associazione di Promozione Sociale “Rachele Franchelli – Uno Sguardo Senza Confini APS”, costituita nel 2025 per volontà della famiglia di Rachele, giovanissima savonese prematuramente scomparsa a causa di un raro tumore della ghiandola pineale.

Proprio dall’associazione è scaturita la proposta di introdurre il termine “atefano”. Il neologismo deriva dalla crasi di parole di origine greca: il prefisso privativo “à-”, “té-” da “téknon” (“figlio”), che richiama il legame affettivo, e “-fano”, da “orphanòs” (“privo”, “mancante”, “orfano”).

Con l’approvazione dell’ordine del giorno, la Provincia di Savona riconosce il valore culturale e sociale dell’iniziativa, promuovendo una riflessione più ampia sul linguaggio e sul suo ruolo nel rappresentare esperienze umane complesse, per una maggiore consapevolezza e capacità di accoglienza da parte della comunità.

Il consigliere regionale Angelo Vaccarezza aggiunge: “Dopo il primato della Regione Liguria e l’adesione di diversi Comuni del territorio, l’amministrazione provinciale di Savona si conferma pioniera nell’adozione di questo vocabolo. La missione per il riconoscimento del termine “atefano” si appresta ora a varcare i confini regionali, con l’obiettivo di raggiungere il Piemonte. Iniziative come questa promuovono una riflessione profonda sul linguaggio e sul suo ruolo fondamentale nel rappresentare esperienze umane complesse, favorendo una maggiore consapevolezza e una più forte capacità di accoglienza da parte di tutta la comunità”.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.