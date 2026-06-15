La Provincia di Savona adotta il termine “atefano”

Savona. La Provincia di Savona è la prima in Italia ad adottare, in sede di Consiglio provinciale, il termine “atefano”.

Nella seduta odierna è stato infatti approvato all’unanimità un ordine del giorno che introduce formalmente il neologismo destinato a definire la condizione dei genitori che hanno perso un figlio. La lingua italiana dispone di termini specifici per indicare chi perde i genitori o il coniuge, ma non contempla una parola capace di esprimere la drammatica esperienza della perdita di un figlio.

La mozione propone pertanto di colmare questa lacuna linguistica, riconoscendo dignità e visibilità a un dolore profondo, spesso difficile anche da nominare. L’impegno istituzionale trae origine dall’esperienza e dall’attività dell’Associazione di Promozione Sociale “Rachele Franchelli – Uno Sguardo Senza Confini APS”, costituita nel 2025 per volontà della famiglia di Rachele, giovanissima savonese prematuramente scomparsa a causa di un raro tumore della ghiandola pineale.

Proprio dall’associazione è scaturita la proposta di introdurre il termine “atefano”. Il neologismo deriva dalla crasi di parole di origine greca: il prefisso privativo “à-”, “té-” da “téknon” (“figlio”), che richiama il legame affettivo, e “-fano”, da “orphanòs” (“privo”, “mancante”, “orfano”).

Con l’approvazione dell’ordine del giorno, la Provincia di Savona riconosce il valore culturale e sociale dell’iniziativa, promuovendo una riflessione più ampia sul linguaggio e sul suo ruolo nel rappresentare esperienze umane complesse, per una maggiore consapevolezza e capacità di accoglienza da parte della comunità.

Il consigliere regionale Angelo Vaccarezza aggiunge: “Dopo il primato della Regione Liguria e l’adesione di diversi Comuni del territorio, l’amministrazione provinciale di Savona si conferma pioniera nell’adozione di questo vocabolo. La missione per il riconoscimento del termine “atefano” si appresta ora a varcare i confini regionali, con l’obiettivo di raggiungere il Piemonte. Iniziative come questa promuovono una riflessione profonda sul linguaggio e sul suo ruolo fondamentale nel rappresentare esperienze umane complesse, favorendo una maggiore consapevolezza e una più forte capacità di accoglienza da parte di tutta la comunità”.