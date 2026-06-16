La primavera 2026 la più calda mai registrata in Liguria dal 2003

Genova. La primavera 2026 è stata la più calda registrata in Liguria dal 2003, confermando la tendenza al rialzo delle temperature osservata negli ultimi anni. È quanto emerge dal report dell’agenzia regionale Arpal sulla stagione meteorologica conclusa a fine maggio. Un periodo caratterizzato da lunghi periodi anticiclonici, intervallati da alcune fasi perturbate concentrate soprattutto a metà marzo e nelle prime due decadi di maggio, con dati finali che tuttavia parlano chiaro.

Da un punto di vista termico, l’anomalia media regionale raggiunge il valore di 1,4 gradi, numero che colloca la stagione appena conclusa in cima alla classifica delle primavere più calde del periodo 2003-2026, al di sopra sia del 2007 (+1,3 gradi) che del 2017 (+1,2 gradi). Confrontando il dato con quanto osservato da Copernicus, emerge che in Europa la primavera 2026 è la terza più calda mai registrata mentre il mese di maggio 2026 è stato il secondo maggio più caldo mai registrato a livello globale.

Particolarmente caldo in Liguria è stato il mese di aprile, con temperature giornaliere quasi sempre superiori alla media. Nel mese successivo, dopo una breve fase fredda con crollo delle temperature fino ai valori minimi registrati nell’ultimo ventennio, la fine del mese ha fatto registrare valori eccezionali: il 25 e il 26 maggio la temperatura media giornaliera regionale ha superato i precedenti massimi osservati per le stesse giornate.

È interessante notare come la breve fase fredda di maggio non sia stata sufficiente a riportare la temperatura media della stagione su valori prossimi a quelli tipi del periodo

Le condizioni particolarmente miti hanno interessato anche il Mar Ligure con temperature superficiali superiori alla media di oltre 4 gradi sia nella seconda metà di aprile che alla fine di maggio. Il temporaneo rientro a valori in linea con la media climatica osservato a metà maggio è stato dovuto al rimescolamento delle acque superficiali causato da un’intensa mareggiata di libeccio.

Sul fronte delle precipitazioni, la primavera 2026 è risultata nel complesso leggermente più secca della norma: le piogge si sono concentrate soprattutto a marzo, mentre aprile è stato particolarmente asciutto. Maggio ha invece riportato precipitazioni ma in un diverso regime: i primi rovesci e temporali hanno interessato soprattutto le aree interne del Centro-Levante. Tuttavia, nonostante il moderato deficit pluviometrico primaverile, i quantitativi di pioggia cumulati dall’inizio dell’anno risultano in molte aree della Liguria in linea o superiori ai valori climatologici grazie alle abbondanti precipitazioni registrate durante l’inverno e nel mese di marzo.