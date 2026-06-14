La portualità e il volontariato savonese piangono la scomparsa di Giancarlo “Poppi” Porretti

Stella. Profonda tristezza nel mondo portuale, del volontariato e non solo, per la scomparsa di Giancarlo Porretti. Fu, per più mandati, presidente della Compagnia Unica “Pippo Rebagliati” a cavallo degli anni 2000 e presidente dell’Assoutenti del porto di Savona.

Una vita dedicata al porto di Savona con abnegazione e competenza, soprattutto durante la stesura dell’Art.18 per la regolamentazione del lavoro portuale a livello nazionale. “Poppi”, stimato e molto conosciuto ha saputo dialogare con tutte le figure istuzionali e di diversa estrazione con grande capacità e sensibilità. La notizia della sua scomparsa rattrista, anche il mondo del volontariato dove Giancarlo era un punto di riferimento alla Croce Rossa di Stella, dove viveva.

Il ricordo di grande affetto da parte dei militi. “Con profonda tristezza apprendiamo della scomparsa del nostro volontario Giancarlo, per tutti “Poppi”. Ci lascia una persona speciale, che per anni ha dedicato il proprio tempo, le proprie energie e il proprio cuore alla nostra comunità e alla Croce Rossa di Stella”.

“Poppi era una presenza solare e discreta, sempre disponibile verso chi aveva bisogno, pronto a offrire il suo aiuto con gentilezza, rispetto e spirito di servizio – continuano i militi -. Ha vissuto il volontariato con autentica passione, partecipando a numerose attività e assistenze, distinguendosi anche nel servizio di soccorso in bicicletta durante manifestazioni ed eventi. Il suo sorriso, la sua disponibilità e il suo modo di essere – sottolineano – rimarranno un ricordo prezioso per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e condividere con lui un tratto di strada”.

“Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, giungano il nostro più sincero abbraccio e le nostre più sentite condoglianze”. Grazie, Poppi, per l’esempio che hai lasciato e per tutto il bene che hai saputo donare”.

Poi un messaggio di grande affetto. “Buon viaggio, volontario. La tua famiglia della Croce Rossa di Stella”.

Per chi volesse stringersi con la famiglia e gli amici, l’ultimo saluto martedì 16 giugno, alle ore 9 e 30, al tempio crematorio di Zinola.