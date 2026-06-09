La magia della ceramica incanta Albissola: successo per la Cena in Bianco Blu

Albissola. Due componenti essenziali hanno reso una serata speciale. La ceramica e lo splendido contesto di Albissola Marina, con i suoi colori e i suoi caruggi. Le luci, il tramonto, il mare. L’arte. È nata così, su spinta del Festival della Maiolica, la cena in Bianco Blu, allestita con passione nel centro storico. Sabato sera.

Un evento riuscito grazie alla collaborazione degli artisti, dei ristoratori, delle persone. Un’idea originale quella del sindaco Gianluca Nasuti e della vulcanica consigliere Lara Dellepiane, sempre pronta a regalare iniziative in grado di colpire nel segno.

Un’iniziativa realizzata con gli organizzatori dell’ormai celebre Festival della Maiolica. E così, incantevole, è stata questa cena che ha voluto premiare anche l’allestimento del tavolo più bello, chiaramente in bianco blu. Su molte tavole elegantemente bandite infatti facevano bella mostra di sé piatti e ceramiche artistiche.

Di pregio e grande valore simbolico per questa terra. Tutte belle, davvero. Ma quella de “La nuova Fenice” ha vinto. I colori, l’allestimento raffinato. I fiori: le ortensie dal colore delicato che si confondeva con il suggestivo tramonto, un cielo che sfumava nell’azzurro del mare.

Una manifestazione ben riuscita, un altro ricordo da conservare che ci lascia il Festival della Maiolica.