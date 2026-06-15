“La Liguria è una cucina di terra, non di mare. Il giornalismo? Un fuoco”: Stefano Pezzini si racconta a IVG

Vendone. A casa sua, a Vendone, Stefano Pezzini non parla mai come se fosse in pensione. E infatti non lo è, almeno nel modo in cui racconta storie, cucina e territorio. La nuova puntata de “La Telefonata”, il podcast di IVG, è tutta qui: una chiacchierata senza filtri con una delle firme storiche del giornalismo ligure, tra ricordi di redazione, social e cucina della tradizione. E c’è anche una notizia: domani, martedì 16 giugno, torna la rubrica “Liguria del Gusto”.

Ai microfoni del podcast, Pezzini si presenta così, con ironia: “Sono un boomer, nato nel 1956… al liceo volevo fare geologia, ma mio padre voleva che facessi l’ingegnere”. Poi la svolta: “Nel 1976 abbiamo fondato una delle prime radio private della Liguria… da lì è partita la passione per il giornalismo”. Una carriera lunga tra Secolo XIX, Ansa e La Stampa, fino agli anni da collaboratore con IVG e alla passione per la comunicazione sui social: “Non mi voglio ancora fermare”.

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Oggi, infatti, Pezzini continua a raccontare il territorio anche su facebook con il suo “SimilTG”: “È nato dall’esigenza di dire la mia. I social possono essere un modo per farlo in maniera educata”. E aggiunge un passaggio che fotografa bene il suo approccio: “La gentilezza, o meglio l’educazione, è un modo per fare giornalismo”.

Il confronto con il passato è diretto: “Noi scrivevamo con la macchina da scrivere… poi fax, internet… oggi la gente non legge più, legge i titoli. l giornalismo non è un lavoro da impiegati, è un fuoco che ti arde dentro”.

Spazio poi alla cucina, terreno in cui Pezzini è da anni punto di riferimento per la narrazione delle tradizioni liguri. Ma una premessa la mette subito: “Io non sono un enogastronomo, non mi piace questo termine riferito a me. Sono un divulgatore della tradizione”. E la sua Liguria è diversa da quella da cartolina: “La cucina ligure non guarda al mare, è una cucina di terra”. Una cucina fatta di povertà, ingegno e sopravvivenza: “Le castagne hanno sfamato generazioni… non come frutto, ma come farina”.

Tra i passaggi più forti del podcast, quello sui simboli della cucina ligure: “Il raviolo è un capolavoro. Cambia da zona a zona ma con quello che ha fa meraviglie”. E una riflessione che spiazza: “Le trofie sono un piatto moderno. Fino agli anni ’60 restavano tra Sori e Camogli”. Ancora più diretto il giudizio sul mito del pesto: “Il pesto è una balla come lo intendiamo oggi. Nei ricettari dell’800 non c’è”. Fino agli anni ’80 il pesto aveva burro e aglio perché l’olio non era quello di oggi”.

In chiusura, lo sguardo torna al futuro: “Vorrei fare un simil TG del cibo, pillole da 5-6 minuti su prodotti e storie della Liguria”. E una battuta finale che riprende l’ironia con cui Pezzini ha aperto il podcast: “Mi sono reso conto di essere anziano quando mi hanno chiamato memoria storica”.

Una puntata che intreccia giornalismo, identità e cucina popolare, riportando al centro la forza semplice delle tradizioni del nostro territorio.

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