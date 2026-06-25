La giovane cantautrice Vittoria Arnaldi trasforma fragilità e libertà in musica con il singolo “Hora a Hora”

Savona. Scritta “quasi di getto in un momento di apparente leggerezza quotidiana”, Hora a Hora (ParoleSuoni/Radio Rossa Records) si sviluppa attraverso un affascinante contrasto tra una produzione dinamica e coinvolgente e una scrittura profondamente introspettiva.

Il brano affronta temi universali legati alla crescita personale: “il senso di isolamento, la percezione di sentirsi intrappolati e la difficoltà di trovare il proprio posto nel mondo”. Una gabbia che può assumere molte forme — la casa, la società, le aspettative degli altri o la propria mente — e che, secondo l’autrice, “accompagna spesso il passaggio dall’adolescenza all’età adulta”.

Attraverso immagini intime e autobiografiche, Vittoria ripercorre ricordi d’infanzia, dinamiche familiari e la complessità di sentimenti profondi come l’amore, “spesso difficili da spiegare a chi osserva dall’esterno”. In questo scenario emotivo, la musica emerge come un rifugio, un punto fermo “capace di restituire serenità e armonia”.

Il cuore del brano arriva però con un deciso cambio di prospettiva: un’esplosione di energia che si trasforma in “un vero e proprio manifesto di libertà“. È un invito netto, quello di Vittoria, a “lasciarsi andare, a ballare senza preoccuparsi del giudizio degli altri e a vivere con autenticità”.

Con Hora a Hora (prodotta da Gianfranco Cuffaro, consulenza artistica Marco Mori), l’artista firma una canzone che parla alle nuove generazioni ma riesce a toccare sensibilità universali, lanciando un messaggio chiaro e potente: “abbattere le proprie barriere interiori è il primo passo per scoprire quanto la vita possa essere sorprendente, luminosa e piena di possibilità”.

BIOGRAFIA

Vittoria Arnaldi abita a Onzo (SV), piccolo borgo dell’entroterra ligure. Classe 2008, diciassette anni e studentessa al liceo linguistico, ha trovato nella musica la sua forma d’espressione più autentica, coltivando parallelamente una forte passione per la fotografia e le arti visive. Il suo rapporto con la musica nasce fin dall’infanzia, accompagnato da ricordi semplici ma indelebili: i viaggi in auto con il padre, la radio a tutto volume e la sua voce che seguiva ogni parola delle canzoni. Tra queste, una in particolare è rimasta impressa nella memoria: Diamonds di Rihanna, cantata senza timori e con l’entusiasmo tipico dell’età più spensierata. La svolta arriva quando il padre le propone di iniziare un percorso di studio del canto. Superate le prime insicurezze, Vittoria decide di mettersi in gioco, affrontando ogni nuova sfida con determinazione e passione. Un percorso che la conduce rapidamente verso importanti esperienze dal vivo, tra cui la partecipazione a Sanremo New Talent, a Rimini, dove si esibisce davanti a oltre tremila persone. Un momento intenso e formativo che contribuisce a rafforzare la sua identità artistica. Il punto di svolta creativo arriva nell’estate successiva. Dopo aver scritto un brano dedicato al suo primo amore e averlo condiviso con la propria insegnante, comprende di voler compiere un passo ulteriore: non limitarsi più a raccontare il caos delle emozioni, ma trasformarlo in qualcosa di autentico e riconoscibile. Da quel momento la musica diventa il luogo in cui dare voce alle proprie fragilità e trovare un equilibrio tra ciò che sente e ciò che desidera comunicare.

Per Vittoria il palco rappresenta oggi uno spazio di libertà assoluta, il luogo in cui il disordine interiore si trasforma in consapevolezza e luce.