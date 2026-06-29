La giovane cairese Agnese Rizzo impone il suo talento al concorso canoro di Lodi

Cairo Montenotte. La giovane cairese Agnese Rizzo sfoggia il suo talento fuori dai confini regionali e conquista il Premio della Critica al concorso canoro “Le Voci di Lodi”. Unica artista ligure in gara, sabato 27 giugno la ventenne ha saputo distinguersi grazie alle sue doti e al suo bagaglio formativo, che pone le basi su una grande passione e sul percorso scolastico al Liceo Coreutico di Alessandria.

“Ci tengo a ringraziare di cuore il direttore artistico, Federico Finotello, per la splendida organizzazione e l’accoglienza. Un ringraziamento speciale va anche all’Accademia Gaffurio per essersi esibita e aver arricchito una serata già di per sé indimenticabile. Tornare a casa con il Premio della Critica è un onore immenso”, afferma Agnese.

Per la cantante questo riconoscimento rappresenta un ulteriore, importante tassello nel suo percorso musicale, confermando la Val Bormida come terra capace di esprimere talenti di grande spessore artistico.