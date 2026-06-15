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La Carcarese blinda Berretta e Babliuk: saranno ancora biancorossi

Il club spegne le voci di interessamenti e annuncia la riconferma dei due centrocampisti

Generico giugno 2026

Carcare. Francesco Berretta e Mykola Babliuk rimangono alla Carcarese. Pochi istanti fa è arrivato l’annuncio del club che ha di fatto spento le ultime voci di interessamenti per i due giocatori nelle scorse settimane. Per esempio, rumor sul Finale per Babliuk e di un ritorno di fiamma alla Cairese per “Chicco”. Ma alla fine per entrambi il futuro sarà ancora biancorosso.

Il comunicato 

Conferme importanti a centrocampo per l’ASD Carcarese, che ufficializza il rinnovo con Francesco Berretta e Mykola Babliuk.

Al rientro dopo il brutto infortunio al crociato, questa stagione Berretta (2005) ha collezionato ottime prestazioni, peccato per lo stop dovuto ad un problema fisico che lo ha costretto ai box per alcune settimane, ma fortunatamente è riuscito a ritornare in campo per il finale di campionato. Per lui lo scorso anno un assist e un gol. Stessi numeri per il compagno di reparto Babliuk (2003) che, dopo l’ottima stagione in Promozione, si è ripetuto anche in Eccellenza, diventando sempre di più un punto di riferimento per la squadra.

Siamo molto felici di poter continuare insieme quest’avventura!

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