Juniores U19, il Legino perde il ritorno al “Picasso” per 1-0

Legino 0 – 1 Sestese (27’ Patrignani)
Assegnati due minuti di recupero dal direttore di gara
45’ Traversa clamorosa della Sestese sugli sviluppi di calcio di punizione, pallone messo bene al centro e impattato da Palomba che centra la traversa
44’ Sostituito subito dopo l’ammonizione il numero 2 Alpicrovi al suo posto Esu
42’ Un’altra ammonizione per un calciatore di mister Penna, stavolta Alpicrovi a ricevere il giallo, il terzino savonese commette un fallo brusco sulla fascia sinistra
40’ Ammonito con il numero 14 Amici per un fallo in zona calcio d’angolo di destra
37’ Cambio per la Sestese entra 14 Pecori esce 15 Biscardi
34’ Ammonito il numero 3 del Legino Trisciani a seguito di un fallo brusco in zona centrocampo
33’ Fase di gioco in cui il Legino si chiude in difesa per resistere all’assalto toscano e tenta di ripartire sulle fasce
32’ Ammonito per un fallo tattico il numero 21 Mernacaj
28’ Esce l’autore del gol del vantaggio Patrignani e lascia il posto al numero 11 Gusciglio
25’ Cambio Sestese fuori il numero 4 Cesarano per Ferro
24’ Occasione Sestese! Rossi in tuffo respinge lateralmente un tiro cross proveniente da sinistra
23’ Cambio Legino: esce Sadiku entra con il numero 14 Amici
19’ Cambi da ambedue le parti, per la sestese fuori il 9 Verzicco per Biscardi e per il Legino dentro Ottavi e fuori il numero 11 Barbera
18’ Sestese ancora al tiro con il suo numero 9 Verzicco, conclusione di destro che termina alta sulla traversa
14’ Ancora Patrignani pericoloso sulla fascia sinistra, Rossi respinge con i piedi il tiro del numero 7 fiorentino
12’ Cambio per la Sestese esce il numero 19 Athuman ed entra con il numero 18 Menchetti
11’ Bell’azione del Legino che sviluppa sulla destra e arriva al cross con Campus, passaggio fuori misura su cui nessuno riesce ad arrivare
6’ Campus arriva al tiro di destro dopo una bell’azione individuale di Pescio, conclusione debole bloccata senza problemi da Fantini
4’ Patrignani indemoniato ne salta due ed entra in area, l’esterno numero 7 viene trattenuto e cade a terra, il direttore di gara giudica non falloso l’intervento
Si riparte! Primo pallone del secondo tempo gestito in avanti dalla Sestese
Secondo tempo
45’ Finisce qui il primo tempo con il punteggio di 1-0 per la squadra ospite, con il risultato di andata il Legino per portarla ai supplementari dovrebbe realizzare 4 gol
44’ Sugli sviluppi di una punizione arriva al tiro Marco Campus, conclusione deviata di testa dalla difesa e palla in corner
40’ Ci prova di nuovo da lontanissimo su calcio di punizione Palomba, pallone alto sopra la traversa difesa da Fantini
38’ Retropassaggio complicato di Patrignani da centrocampo, il pallone finisce in calcio d’angolo dopo aver preso in contro tempo l’estremo difensore fiorentino
36’ Rimasto a terra dolorante il difensore Mernacaj della Sestese, dopo esser stato soccorso dallo staff si rialza zoppicando
31’ Continano gli scontri e i duelli duri a centrocampo, parecchie interruzioni fino ad ora
27’ Gol della Sestese! Corner battuto benissimo al centro, più in alto di tutti arriva il numero 7 Patrignani che spedisce sul secondo palo, 1-0 e salita ancora più ripida per il Legino
23’ Ammonito Rossi portiere del Legino, difesa savonese disattenta si fa sorprendere dopo un rimpallo, il numero 1 esce e impatta con la mano fuori area, varie proteste sugli spalti
22’ Doppia occasione Legino! Pescio servito benissimo sulla destra prova ad incrociare ma Fantini in tuffo riesce a respingere, sugli sviluppi in una mischia il Legino arriva al turo nuovamente e Fantini ancora reattivo riesce a bloccate
20’ Legino che prova a produrre in attacco attraverso cross dalle fasce, difesa toscana per ora sempre pronta a rispondere
16’ Partita molto equilbrata al momento, con contrasti durissimi e parecchie interruzioni
11’ Prima occasione Sestese! Patrignani riceve sulla sinistra, salta due uomini e rientra sul destro ma chiude troppo sul primo palo, rimessa dal fondo Legino
10’ Calcio di punizione in sona centrocampo per il Legino, sul pallone Palomba che calcia forte, il tiro termina direttamente in porta con Fantini che raccoglie senza problemi
6’ Ammonito il numero 7 savonese Campus per un fallo commesso con le braccia ai danni del difensore toscano
5’ Sestese che fa fatica ad uscire palla al piede grazie soprattutto ad un pressing asfissiante del Legino di mister Penna
2’ Ammonito il capitano fiorentino Chelli al termine di un fallo per fermare una ripartenza pericolosa
1’ Angolo battuto bene sul secondo palo, Elio Angeli colpisce di testa ma non inquadra la porta
Si parte! Primo possesso per la squadra di casa che parte subito offensiva e conquista un corner alla sinistra
Primo tempo
Formazioni:
Legino: 1 Rossi, 2 Alpicrovi, 3 Trisciani, 4 Angeli, 5 Palomba, 6 Sadiku, 7 Campus, 8 Olivero, 9 Pescio, 10 Gorrino, 11 Barbera. A disposizione: 12 Regazzoni, 13 Paina, 14 Amici, 15 De Fazio, 16 Galotto, 17 Ottavi, 18 Esu, 19 Inturru.
Allenatore: Penna Maurizio
Sestese: 1 Fantini, 19 Athuman, 3 Scarpelli, 4 Cesarano, 5 Gaffarelli, 6 Chelli, 7 Patrignani, 16 Napolitano, 9 Verzicco, 17 Fiorentino 21 Mernacaj. A disposizione: 12 Tabani, 13 Papucci, 14 Biscardi, 15 Pecori, 18 Menchetti, 20 Bravi, 22 Ferro.
Allenatore: Alessandro Rossi
Quiliano. Allo stadio “A. Picasso” va in scena il ritorno della semifinale della Fase Nazionale Juniores U19. Il Legino prova a compiere un’autentica impresa contro la Sestese, campione d’Italia in carica, dopo il 4-1 maturato nella gara d’andata disputata al “Torrini”.
I toscani hanno messo una seria ipoteca sulla qualificazione alla finalissima nazionale grazie al netto successo ottenuto davanti al proprio pubblico, ma i verdeblù di mister Penna vogliono onorare fino in fondo un cammino che li ha visti protagonisti assoluti, culminato con l’eliminazione del Sant’Andrea San Vito nei quarti di finale.
Servirà una prestazione perfetta per ribaltare il risultato del primo confronto, ma il Legino potrà contare sulla spinta del pubblico di casa e sulla voglia di chiudere nel migliore dei modi una stagione che resterà comunque storica per il club savonese.
Calcio d’inizio ore 16:00