Juan Pablo Gargiulo saluta la Cairese: “Porterò con me ricordi, emozioni e amicizie”

Juan Pablo Gargiulo è stato tra i protagonisti dell’ultimo triennio della Cairese. Il forte difensore argentino è stato protagonista della conquista delle Serie D ai playoff contro il Terni e della salvezza dell’anno scorso. Quest’anno, l’epilogo non è stato quello desiderato vista l’amara retrocessione. Il difensore saluta tramite i suoi profili social il club gialloblù. Nel suo futuro, dovrebbe esserci il Pontelungo.

Il saluto di Gargiulo alla Cairese

Dopo tre stagioni è arrivato il momento di salutare. Non è mai facile chiudere un capitolo così importante della propria vita. In questi tre anni ho avuto l’onore di indossare e difendere la maglia della Cairese, dando sempre tutto me stesso dentro e fuori dal campo.

Il primo anno abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati, un traguardo che porterò sempre con orgoglio nel cuore. Da quel momento ho continuato a lottare per questi colori con impegno, rispetto e passione, cercando ogni giorno di essere all’altezza di questa società.

Voglio ringraziare di cuore tutti: la società, i miei compagni di squadra, i dirigenti, i volontari e tutte quelle persone che lavorano ogni giorno, spesso lontano dai riflettori, per il bene della Cairese. Un grazie speciale va anche ai tifosi, che con il loro sostegno ci hanno accompagnato in ogni momento, sia nelle vittorie che nelle difficoltà.