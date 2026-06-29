IVG Awards 2026: vota le tue eccellenze preferite in provincia di Savona!

Savona. Tornano in questa estate 2026 gli IVG Awards, il contest che affida direttamente ai lettori il compito di scegliere le eccellenze del territorio savonese. L’iniziativa, nata nell’estate 2020, torna in occasione dei 20 anni del nostro giornale con una nuova formula ancora più vasta, pensata per raccontare e valorizzare ciò che rende unico il savonese.

Per due mesi i lettori potranno indicare i loro locali preferiti tra 12 differenti categorie, che verranno rese disponibili man mano nel corso del mese di luglio:

Dal 29 giugno: Miglior gelateria, miglior bar, miglior stabilimento balneare

Dal 6 luglio: Miglior focaccia, miglior pizzeria, miglior ristorante

Dal 13 luglio: Miglior evento, miglior attrazione culturale, miglior associazione di volontariato

Dal 20 luglio: Miglior influencer locale, I preferiti di IVG

Dal 27 luglio: il Comune più bello

Qui sotto il modulo in cui potrete indicare i vostri preferiti. Dopo aver messo “mi piace” sulla nostra pagina Instagram e aver indicato il vostro nome utente, potrete compilare i vari campi. Importante: indicate sia il nome che la località.



IVG Awards





Scarica il manifesto A4 da appendere nella tua attività

Vuoi farti votare più facilmente? Scarica e stampa l’A4 da appendere nella tua attività con il QrCode per votarti:

Miglior gelateria

Miglior bar

Miglior stabilimento balneare

La fase finale

La prima fase accompagnerà il pubblico di IVG fino alla fine di agosto, trasformando l’estate in una grande occasione di partecipazione e di promozione del territorio. Al termine verranno conteggiate tutte le nomination raccolte e i candidati più segnalati per ciascuna categoria accederanno alla fase finale, in programma nelle prime due settimane di settembre. Per 15 giorni saranno nuovamente i lettori a esprimere la propria preferenza attraverso una votazione aperta, decretando così i vincitori assoluti degli IVG Awards 2026.

I vincitori saranno premiati nel corso di un evento pubblico che si svolgerà a Pietra Ligure nella giornata inaugurale di Dolcissima Pietra, manifestazione che farà da cornice alla consegna dei riconoscimenti. Un’occasione per celebrare le eccellenze scelte direttamente dai lettori e per dare visibilità alle realtà che rappresentano al meglio il territorio savonese.