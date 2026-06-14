Istituto comprensivo Albenga I: premiati gli studenti protagonisti della stagione sportiva

Una serata di emozioni, applausi e meritati riconoscimenti quella andata in scena il 10 giugno scorso presso l’I.C. Albenga I, che ha celebrato la sua prima cerimonia di premiazione dedicata ai meriti sportivi degli studenti.

All’evento hanno preso parte il sindaco Riccardo Tomatis, la dirigente scolastica Carla Fiorenza e i docenti Luca Volpi e Paola Manera, che hanno consegnato i premi agli alunni distintisi durante l’anno scolastico nelle diverse discipline sportive.

La manifestazione rappresenta il punto di arrivo di un percorso iniziato tre anni fa con il Centro Sportivo Scolastico (CSS). Nel primo anno le attività si sono concentrate sugli allenamenti pomeridiani, mentre negli ultimi due gli studenti hanno partecipato ai Nuovi Giochi della Gioventù, ottenendo risultati sempre più significativi.

Particolarmente sorprendenti i successi raggiunti nell’ultima stagione, spesso in discipline che molti ragazzi non avevano mai praticato prima di avvicinarsi alle attività del CSS.

“Questi ragazzi meritano ogni risultato ottenuto – sottolineano i professori Luca Volpi e Paola Manera – perché hanno saputo mettersi in gioco con coraggio, dimostrando impegno, spirito sportivo e grandi capacità. Hanno raccolto i frutti del lavoro svolto durante l’anno e reso orgogliosa tutta la comunità scolastica”.

Nel corso della serata sono stati premiati gli alunni che hanno conquistato importanti risultati nelle competizioni provinciali e regionali:

Francesca Ravera, medaglia d’oro provinciale e bronzo regionale nel lancio del vortex;

Joshua Soares Pires, argento provinciale nei 60 metri ostacoli;

Federico Caprili, argento provinciale negli 80 metri;

Davide Barberis, bronzo provinciale nei 600 metri;

Arianna Celegato e Lorenzo Petullà, bronzo regionale nel doppio misto di badminton.

Un riconoscimento speciale è andato anche alla squadra vincitrice dell’oro provinciale nel calcio a 5 misto, risultato ottenuto grazie alla somma dei piazzamenti delle formazioni femminile e maschile. A ricevere il premio sono stati: Sara Benzo, Gaia Gaglioti, Natali Lemezhi, Anna Licata, Giulia Magrone, Sabrina Roncato, Tommaso Ansaldi, Martino Laureri, Manuel Hamati, Lorenzo Perino, Emanuele Ravera ed Ernesto Viglizzo.

La serata si è conclusa con una premiazione dedicata agli studenti che si sono distinti non solo per i risultati sportivi, ma soprattutto per i valori del fair play, dello spirito di squadra e della partecipazione costante alle attività del Centro Sportivo Scolastico. Sono saliti sul palco: Malika El Maazouzi, Bryan Shuli, Letizia De Lorenzi, Naima Rasel Arisha e Mila Sharif.

A tutti i partecipanti è stata consegnata una borraccia personalizzata con il logo dell’I.C. Albenga I, simbolo dell’attenzione della scuola verso la sostenibilità e l’uso consapevole delle risorse idriche, tema che sarà approfondito nei prossimi progetti educativi.

La cerimonia si è chiusa con un lungo applauso rivolto a tutti gli studenti che, attraverso l’impegno sportivo, hanno rappresentato con orgoglio la propria scuola, dimostrando come lo sport sia uno strumento fondamentale di crescita personale, inclusione e formazione.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto infine alla dirigente scolastica Carla Fiorenza, la cui disponibilità e collaborazione hanno reso possibile la partecipazione degli alunni alle numerose attività sportive promosse dall’istituto.