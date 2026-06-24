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Invernizzi (FDI): “Ex ostello della Gioventù del Priamar, la Regione conferma gli obiettivi dedicati agli universitari”

"Si continua a garantire aiuto economico agli studenti meritevoli e in condizioni svantaggiate"

rocco invernizzi simona ferro

Savona. “La futura residenza universitaria della Fortezza del Priamar a Savona, già finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca, che offrirà ulteriori 40 posti letto, è uno degli obiettivi della Regione Liguria che ha appena aperto il bando Aliseo con borse di studio universitarie fino a 7.172 euro”.

A rilanciare la notizia del bando fortemente voluto dall’assessore Simona Ferro è il capogruppo regionale di FdI Rocco Invernizzi: “Si tratta di una misura finanziata dalla Regione Liguria attraverso Aliseo per continuare a garantire il sostegno agli studenti meritevoli e in condizioni economiche svantaggiate. Basti pensare che nell’ultimo anno accademico sono state assegnate circa 4.900 borse di studio”.

E lo stesso Invernizzi ricorda anche che “parallelamente, prosegue il piano di potenziamento dell’offerta abitativa per gli studenti universitari a cominciare dall’ex ostello sul Priamar che offrirà ulteriori 40 posti letto. Un investimento che mira a rafforzare il sistema universitario di Savona, fornendo un supporto concreto agli studenti fuori sede e promuovendo il diritto allo studio attraverso la disponibilità di alloggi adeguati. Il nuovo edificio sarà poi gestito da Aliseo nell’ambito delle politiche regionali per il diritto allo studio”.

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