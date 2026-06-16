Infrastrutture, la maggioranza in Regione: “Il tour del centrosinistra è un viaggio nella memoria corta”

Liguria. “Più che un tour sulle infrastrutture, quello del centrosinistra sembra un viaggio nella memoria corta. Chi oggi denuncia ritardi accumulati in decenni di scelte nazionali e burocratiche tenta di attribuirli esclusivamente al centrodestra ligure”. Così, in una nota, i gruppi di maggioranza in consiglio regionale.

“Ancora una volta il centrosinistra preferisce la propaganda ai fatti. Parlano di ritardi dimenticando che molte delle opere che oggi indicano come problemi sono rimaste ferme per anni e che proprio grazie al lavoro svolto dal centrodestra stanno finalmente diventando realtà. Dal Terzo Valico all’Aurelia Bis di Savona e della Spezia, fino al progressivo alleggerimento dei cantieri autostradali, la realtà racconta una Liguria che torna a investire, a crescere e a realizzare opere attese da decenni. Mentre qualcuno organizza tour per denunciare problemi, noi lavoriamo per risolverli”, dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Lilli Lauro.

“Anche sul fronte della viabilità ordinaria i fatti smentiscono l’opposizione. I cantieri delle Aurelia Bis di Savona e della Spezia sono operativi nonostante le difficoltà causate dai fallimenti di alcune imprese incaricate. Non è un caso che il tour parta dalla Spezia, dove grazie al centrodestra sono stati realizzati, sono in corso o programmati interventi sulla viabilità per oltre 50 milioni di euro. Dal nuovo ponte sul Magra tra Ceparana e Santo Stefano al casello definitivo di Ceparana e all’interconnessione A12-A15: opere che garantiranno al territorio un salto infrastrutturale di almeno cinquant’anni”.

“Le infrastrutture non hanno bisogno di passerelle elettorali ma di capacità amministrativa, investimenti e continuità istituzionale. La differenza tra noi e loro è semplice: il centrosinistra organizza tour per raccontare problemi che per anni non è riuscito a risolvere, il centrodestra apre cantieri per risolverli. È questo che i liguri si aspettano dalla politica” conclude la maggioranza replicando alle dichiarazioni del centrosinistra.