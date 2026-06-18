Infortunio all’interno delle grotte di Toirano, si procura una frattura esposta: soccorsi mobilitati

Toirano. Intervento di soccorso presso le Grotte Turistiche di Toirano. L’allarme è scattato tramite il Numero Unico di Emergenza 112 alla Stazione Alpina di Finale Ligure, che ha richiesto il supporto della XIII Delegazione Speleologica Liguria del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).

Sono stati mobilitati e si sono recati sul posto tre tecnici e un sanitario del Soccorso Speleologico, coadiuvati all’esterno da squadre del Soccorso Alpino.

La persona coinvolta, una donna, che ha riportato una frattura esposta, è stata raggiunta e sottoposta alle cure da parte di un medico ed un infermiere del CNSAS specializzati in interventi di soccorso in ambiente impervio.

Presente all’esterno anche il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, insieme ad un’ambulanza della Croce Rossa di Loano e all’automedica del 118.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stata trasportata, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.