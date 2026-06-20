Incidente sulla A6 tra Altare e il bivio con l’A10: code e disagi alla viabilità

Altare. Incidente questa mattina lungo l’autostrada A6 Torino-Savona, nel tratto compreso tra Altare e il bivio con l’A10 in direzione Savona.

Lo scontro, avvenuto al chilometro 122+700, ha coinvolto una moto e una macchina. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Altare, l’automedica e la polizia stradale per i rilievi del caso.

L’episodio si è verificato intorno alle 9.40. A causa dell’incidente si sono formati circa 3 chilometri di coda tra Altare e il bivio A6/A10 in direzione Savona.

Al momento sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro.

Il bilancio dell’incidente è di due persone ferite trasportate in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.