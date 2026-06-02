Incidente sulla A10 tra Albisola e Celle, quattro feriti al San Paolo e viabilità rallentata

Albisola Superiore. Un incidente sulla A10, nel tratto tra Albisola Superiore e Celle Ligure, è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 2 giugno, in direzione Genova. Un’auto per cause da accertare è uscita di strada e dopo una carambola ha finito la sua corsa contro il guard rail.

A bordo viaggiavano quattro persone, tutte soccorse dai militi della Croce Oro Mare di Albissola e della Croce Verde e trasportate in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.

A causa del traffico intenso dovuto al controesodo del ponte per la Festa della Repubblica, il sinistro ha causato qualche ulteriore disagio alla viabilità.