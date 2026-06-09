Savona. Momenti di grande apprensione a Savona, dove si è verificato un incidente sul lavoro.

È successo questa mattina (9 giugno), in corso Ricci, pochi minuti prima delle 10. Stando a quanto riferito, un giovane operaio è scivolato, precipitando da un ponteggio.

Per fortuna, la caduta non è avvenuta da grande altezza, ma ha comunque riportato diverse ferite e traumi: in particolare, una brutta escoriazione su un fianco.

Soccorso subito dai militi della Croce Bianca di Savona e dal personale medico del 118, è stato poi trasportato, in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona.

Sul posto hanno operato anche i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della polizia locale di Savona.