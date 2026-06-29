Incidente mortale sulla A6: centauro 31 enne perde la vita. Chiuso il tratto tra Altare e Millesimo

Altare. Incidente mortale sulla A6, nel tratto tra Altare e Millesimo, in direzione Torino. A perdere la vita, poco prima delle 13, un centauro di 31 anni francese, per il quale è scattata subito la macchina dei soccorsi con i militi della Croce bianca di Carcare, il personale sanitario del 118, i Vigili del fuoco ma, probabilmente per l’impatto troppo violento, per lui non c’è stato niente da fare.
Secondo le prime informazioni il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente prima contro il guard rail e poi sull’asfalto. Non risultano altri veicoli coinvolti.
Nonostante i vari tentativi di rianimarlo il suo cuore ha smesso di battere poco dopo l’incidente per i traumi troppi gravi.
Il traffico il tratto tra Altare e Millesimo in direzione Torino risulta chiuso.
Possibile il rientro al casello di Millesimo percorrendo prima la Sp29 e a seguire la Sp28 Bis.